Ствари које не смију да се перу у веш-машини: Могу изазвати пожар

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Да је веш-машина револуционарни изум који свима олакшава свакодневицу, нико не може да оспори. Иако најлакши начин јесте да сваки комад одјеће само убацимо у бубањ машине и упалимо одговарајући програм за прање, није свему мјесто у машини.
Штавише, прање одређених предмета може да изазове оштећења и машине и тканине која се пере, а неправилно прање може чак и да представља потенцијални безбједносни ризик. Доносимо вам 5 ствари које никако не би требало да перете у веш-машини.
Здравље
Вијековима се користи као лијек: Ево како тамјан утиче на здравље
Морган Лалонд, менаџер бренда за веш-машине у познатој америчкој компанији, наводи да је најбоље да избјегавате прање одјеће и обуће направљене од материјала као што су преврнута кожа (антилоп), природна кожа, гума, винил, свила, ацетат, сомот, вуна и тафт, као и предмете са перлицама или шљокицама.
Ако нисте сигурни од чега је нешто направљено или да ли му је мјесто у веш-машини, увијек можете једноставно да провјерите етикету на одјећи и провјерите тачна упуства за прање ствари.
Као што не желите да унишитите своју одјећу, вјерујемо да такође не желите ни да урадите ништа што може да оштети вашу машину за веш или доведе вас и ваш дом у опасност.
Због тога, важно је да знате да крпе које су коришћене за чишћење ствари попут моторног уља или разрјеђивача боја не треба да стављате у веш-машину. Више температуре током процеса прања и сушења могу да запале те мрље, што може да изазове пожар.
Најбоље је да батик тканине држите подаље од веш-машине, јер многе од њих не важе за постојане у погледу боје, које могу да изблиједе или да "обоје" друге тканине током прања, посебно ако нису претходно правилно опране или третиране фиксатором боје.
Бања Лука
Ево у којим бањалучким улицама данас нема гријања
Умјесто машине за веш, савјетује се локално чишћење мрља или ручно прање благим детерџентом намијењеним за осјетљив веш, уз кориштење хладне или млаке воде. Том приликом, избјегавајте излагање тканине високим температурама приликом прања и сушења.
Прије него што убаците јастуке од меморијске пјене у веш-машину, размислите двапут. Механичко дјеловање и више температуре током машинског прања могу трајно да деформишу и ослабе њихов оригинални облик, а могу чак и потпуно да се распадну и тиме изазову додатну штету на самом уређају.
Умјесто тога, савјетује се да очистите мрље локално помоћу воде и благог детерџента, њежним утапкавањем. Такође, избјегавајте потапање цијелог јастука у воду и након чишћења га оставите да се потпуно осуши на равној површини.
Осим ако није ријеч о тепиху који је изричито намијењен за машинско прање, стручњаци савјетују да већину тепиха држите подаље од веш-машине. Одржавање тепиха зависи од различитих фактора, укључујући ту и њихову величину, материјал и упутства са етикете.
Сцена
Саша Ковачевић открио шта замјера Емини Јаховић
Памук и нека синтетичка влакна од којих се теписи праве обично уопште не треба да се перу у машини, док су материјали као што су вуна, свила, јута или чупави теписи углавном врло незахвални за машинско прање.
(Мондо)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
46
15
38
15
34
15
24
15
21
Тренутно на програму