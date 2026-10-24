Logo

Ствари које не смију да се перу у веш-машини: Могу изазвати пожар

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 13:59

Коментари:

0
Машина за прање веша
Фото: Sarah Chai/Pexels

Да је веш-машина револуционарни изум који свима олакшава свакодневицу, нико не може да оспори. Иако најлакши начин јесте да сваки комад одјеће само убацимо у бубањ машине и упалимо одговарајући програм за прање, није свему мјесто у машини.

Штавише, прање одређених предмета може да изазове оштећења и машине и тканине која се пере, а неправилно прање може чак и да представља потенцијални безбједносни ризик. Доносимо вам 5 ствари које никако не би требало да перете у веш-машини.

илу-кадионица-тамјан

Здравље

Вијековима се користи као лијек: Ево како тамјан утиче на здравље

1. Веома осјетљиве тканине

Морган Лалонд, менаџер бренда за веш-машине у познатој америчкој компанији, наводи да је најбоље да избјегавате прање одјеће и обуће направљене од материјала као што су преврнута кожа (антилоп), природна кожа, гума, винил, свила, ацетат, сомот, вуна и тафт, као и предмете са перлицама или шљокицама.

Ако нисте сигурни од чега је нешто направљено или да ли му је мјесто у веш-машини, увијек можете једноставно да провјерите етикету на одјећи и провјерите тачна упуства за прање ствари.

2. Тканине које садрже запаљиве хемикалије

Као што не желите да унишитите своју одјећу, вјерујемо да такође не желите ни да урадите ништа што може да оштети вашу машину за веш или доведе вас и ваш дом у опасност.

Због тога, важно је да знате да крпе које су коришћене за чишћење ствари попут моторног уља или разрјеђивача боја не треба да стављате у веш-машину. Више температуре током процеса прања и сушења могу да запале те мрље, што може да изазове пожар.

3. Батик тканине

Најбоље је да батик тканине држите подаље од веш-машине, јер многе од њих не важе за постојане у погледу боје, које могу да изблиједе или да "обоје" друге тканине током прања, посебно ако нису претходно правилно опране или третиране фиксатором боје.

илу-радијатор

Бања Лука

Ево у којим бањалучким улицама данас нема гријања

Умјесто машине за веш, савјетује се локално чишћење мрља или ручно прање благим детерџентом намијењеним за осјетљив веш, уз кориштење хладне или млаке воде. Том приликом, избјегавајте излагање тканине високим температурама приликом прања и сушења.

4. Јастуци од меморијске пјене

Прије него што убаците јастуке од меморијске пјене у веш-машину, размислите двапут. Механичко дјеловање и више температуре током машинског прања могу трајно да деформишу и ослабе њихов оригинални облик, а могу чак и потпуно да се распадну и тиме изазову додатну штету на самом уређају.

Умјесто тога, савјетује се да очистите мрље локално помоћу воде и благог детерџента, њежним утапкавањем. Такође, избјегавајте потапање цијелог јастука у воду и након чишћења га оставите да се потпуно осуши на равној површини.

5. Теписи и стазе

Осим ако није ријеч о тепиху који је изричито намијењен за машинско прање, стручњаци савјетују да већину тепиха држите подаље од веш-машине. Одржавање тепиха зависи од различитих фактора, укључујући ту и њихову величину, материјал и упутства са етикете.

Саша Ковачевић

Сцена

Саша Ковачевић открио шта замјера Емини Јаховић

Памук и нека синтетичка влакна од којих се теписи праве обично уопште не треба да се перу у машини, док су материјали као што су вуна, свила, јута или чупави теписи углавном врло незахвални за машинско прање.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

веш машина

прање веша

Одјећа

Савјети

Коментари (0)

Више из рубрике

Посао

Савјети

Седам знакова који показују да је вријеме за промјену посла

17 ч

0
Крсна слава црква православље

Савјети

Свештеник објаснио како се правилно прославља крсна слава

20 ч

0
гријање

Савјети

Како смањити трошкове гријања и до 70 одсто? Ово је први корак!

22 ч

0
Поглед с леђа на жену која вози „Мерцедес-Бенц”, са фокусом на унутрашњост возила и волан.

Савјети

Љекар упозорио жене: Скините овај модни детаљ током вожње

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

46

Међу повријеђенима и дијете: Пала оплата са објекта у изградњи

15

38

Плата још није легла, а рата кредита стиже: Ево шта можете да урадите

15

34

Опрез ако путујете у Словенију: Стижу нове камере, казне иду до 1.200 евра

15

24

Облаци се не повлаче: Ево шта нас очекује сутра

15

21

Због пријетњи новинарима ухапшен главни секретар Торциде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима