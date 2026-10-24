Вијековима се користи као лијек: Ево како тамјан утиче на здравље

Аутор:АТВ редакција
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Тамјан, ароматична смола дрвета босвелије, вијековима се користи у медицини и ритуалима. Његова примјена данас обухвата ублажавање симптома артритиса, астме и болести цријева, али научна потврда за многе тврдње и даље недостаје.
Тамјан, познат и као олибанум, потиче од дрвета босвелије, које расте у сушним крајевима Индије, Африке и Блиског истока. Његов препознатљив мирис користи се у црквеним обредима, ароматерапији и традиционалној медицини.
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Међутим, упркос његовој дугој историји, многе здравствене тврдње о тамјану нису у потпуности доказане.
Једна од најпознатијих пријмена тамјана је у ублажавању симптома артритиса. Сматра се да његове активне супстанце, попут босвеличне киселине, имају снажна антиинфламаторна својства. Студије на људима и животињама показале су смањење бола и укочености код остеоартритиса, али су истраживања ограничена. Комбинација тамјана са другим суплементима, попут куркумина, показала се као још ефикаснија, преноси „ХеалтхЛине“.
Тамјан се такође користи за побољшање симптома астме и здравља цријева. Његове компоненте могу смањити бронхијалне упале и прекомјерну производњу слузи, док су нека истраживања показала позитивне ефекте код синдрома иритабилног цријева и улцерозног колитиса. Ипак, већина ових студија укључивала је мали број учесника, што захтијева додатна истраживања.
Здравље усне шупљине још је једно поље гдје тамјан може имати улогу. Његова антибактеријска својства потенцијално помажу у превенцији инфекција десни, али докази су ограничени на лабораторијске студије и мање клиничке експерименте.
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Иако постоје тврдње да тамјан може помоћи у контроли дијабетеса или смањењу нивоа шећера у крви, научни докази су недовољни. Многи од наведених бенефита још увијек су предмет истраживања, због чега је опрез приликом употребе тамјана неопходан.
Закључно, тамјан остаје фасцинантан природни производ са потенцијалним здравственим користима, али наука тек треба да потврди његову широку примјену.
(Новости)
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