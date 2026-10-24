Почиње сезона слава: Ево како се правилно служи славско жито

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Када се заврши резање колача и жито прелије вином, најприје се домаћин послужи житом, а затим сви укућани.
Онда се служе сви гости. И како који гост долази на славу, прво се послужује славским житом. Жито обично служи домаћица или ако има дјевојка у кући, кћерка или унука, а може и нека дјевојка или млађа жена од пријатеља или комшија те куће, пише на сајту Светосавље.
Здравље
"Превентивни прегледи кључни у борби са раком дојке"
Жито стоји на већем послужавнику са неколико кашичица на посебној тацни, затим једна чаша са водом у коју се стављају кашичице послије послужења житом. У неким крајевима уз жито ставља се и чаша са вином, али с обзиром на то да је жито преливено вином, ова чаша вина није обавезна.
Жито се служи на следећи начин: Домаћица принесе жито, гост устане, прекрсти се, окрене се домаћину и домаћици и честита славу и узима жито.
Послије послужења опет се прекрсти и поново сједне. Житом се прво служе старији па млађи. Послужавник са житом стоји поред славске свијеће док траје слава. Уколико жита преостане, оно се даје дјеци, или се спрема дјеци присутних гостију, пошто углавном сва дјеца воле жито због његовог лијепог, слатког укуса.
Славско жито се кува и приноси у славу Божију, у част светитеља који се слави, за здравље и напредак дома и његових укућана, као и за покој душа свих предака у том дому.
Пшенично зрно у хришћанству је симбол вечног живота – смрти и васкрсења. Јер када се сије оно умире и клија, али из њега се рађа нови живот који доноси стоструки род, преноси Лепа и Срећна.
Жито се спрема за све славе, иако у неким крајевима има погрешна навика да се жито не спрема за Аранђеловдан, Гавриловдан и светог Илију, јер ти свеци су “живи”, како кажу у тим крајевима. Прије свега, сви свеци су живи и од Бога прослављени. Значи, за све славе треба спремати жито, а неприпремање жита, и поред упозорења цркве, може се у том случају сматрати чак и гријехом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
46
15
38
15
34
15
24
15
21
Тренутно на програму