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Беба рођена са брковима постала хит на друштвеним мрежама (ВИДЕО)

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24.10.2026 15:04

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Беба рођена са брковима.
Фото: 072info/Instagram/Screenshot

Велику пажњу на друштвеним мрежама изазвао је снимак бебе која је наводно рођена са густим брковима.

Стручњаци су дали објашњњење ове појаве:

"У питању је ланугу, њежне дјачице које се могу појавити још у мајчиној утроби."

Према наводима беба је потпуно здрава, а длачице би требале нестати у наредним данима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

беба

Новорођенче

друштвене мреже

бркови

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