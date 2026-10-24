Беба рођена са брковима постала хит на друштвеним мрежама (ВИДЕО)

Аутор:АТВ редакција
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Велику пажњу на друштвеним мрежама изазвао је снимак бебе која је наводно рођена са густим брковима.
Стручњаци су дали објашњњење ове појаве:
"У питању је ланугу, њежне дјачице које се могу појавити још у мајчиној утроби."
Према наводима беба је потпуно здрава, а длачице би требале нестати у наредним данима.
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