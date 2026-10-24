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Облаци се не повлаче: Ево шта нас очекује сутра

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24.10.2026 15:24

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Облаци се не повлаче: Ево шта нас очекује сутра
Фото: Envato/OaklandImages

У Републици Српској и Федерацији БиХ током ноћи и сутра ујутро биће облачно уз повремену слабу кишу, на југу могући и пљускови, а током дана биће и краткотрајних сунчаних периода.

Увече и наредне ноћи биће поново облачније у свим предјелима уз слабу кишу на западу и сјеверу, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Вјетар ће бити слаб и промјенљив или сјеверни. У Херцеговини и на планинама током првог дијела дана сјеверни, а послије подне и увече слаб до умјерен јужни вјетар.

Минимална температура ваздуха од четири до осам, на југу до 13 степени Целзијусових, а у вишим предјелима од нула.

Максимална температура ваздуха од 10 до 18, у вишим предјелима од пет степени.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у Републици Српској и ФБиХ данас било претежно облачно вријеме.

Киша је забиљежена у сјеверним, централним и западним подручјима.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Мраковица седам, Бихаћ, Рибник и Приједор 10, Нови Град, Србац, Шипово, Бањалука, Кнежево и Мркоњић Град 11, Бугојно, Јајце, Чемерно, Хан Пијесак и Добој 12, Рудо 13, Тузла, Фоча, Вишеград и Соколац 14, Гацко и Сребреница 15, Сарајево, Билећа и Бијељина 18, Мостар 19, Неум 20 и Требиње 21 степен.

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