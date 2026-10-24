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Удес код Бањалуке, саобраћај отежан

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24.10.2026 14:59

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ротација ротације трептачи полиција возило
Фото: ATV

У Карановцу код Бањалуке догодила се саобраћајна незгода, јављају возачи.

Тренутно нису познати детаљи незгоде, као и да ли има евентуално повријеђених особа.

Како јављају возачи, једна саобраћајна трака је проходна.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Бањалука

удес

Карановац

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