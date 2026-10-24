Удес код Бањалуке, саобраћај отежан

Аутор:АТВ редакција
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У Карановцу код Бањалуке догодила се саобраћајна незгода, јављају возачи.
Тренутно нису познати детаљи незгоде, као и да ли има евентуално повријеђених особа.
Како јављају возачи, једна саобраћајна трака је проходна.
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