Малољетни мотоциклиста без дозволе ударио у аутомобил, па у тролејбус

Аутор:АТВ редакција
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Малољетник из Сарајева задобио је тешке тјелесне повреде опасне по живот у саобраћајној несрећи која се догодила у петак на подручју сарајевске општине Нови Град.
Како је саопштено из МУП-а КС, несрећа се догодила око 13:20 сати, а у њој су учествовали мотоцикл, путнички аутомобил и тролејбус.
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Према информацијама полиције, малољетник је управљао лаким мотоциклом марке Јамаха иако није имао положен возачки испит, односно није стекао право на управљање моторним возилом.
Мотоциклом је прво ударио у задњи лијеви дио аутомобила Поло, којим је управљала К. Х. (1994) из Сарајева, након чега је дошло до судара с предњим дијелом тролејбуса којим је управљао А. М. (1997), такође из Сарајева.
Усљед силине судара малољетни мотоциклиста задобио је тешке тјелесне повреде опасне по живот.
Екипа Завода за хитну медицинску помоћ КС превезла га је на Клинику ургентне медицине Клиничког центра Универзитета у Сарајеву (КЦУС), гдје му је указана медицинска помоћ.
Након прегледа и пружене помоћи упућен је на Клинику за дјечију ортопедију, гдје је задржан на даљњем болничком лијечењу.
О саобраћајној несрећи обавијештена је дежурна тужитељка Кантоналног тужилаштва КС, која је изашла на мјесто догађаја и руководила увиђајем.
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Увиђај су обавили полицијски службеници Одјељења за саобраћајне истраге, Одјељења за криминалистичку технику и форензику, уз присуство сталних судских вјештака саобраћајне и машинске струке.
Надлежни органи настављају активности на утврђивању свих околности под којима је дошло до ове тешке саобраћајне несреће.
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