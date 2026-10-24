Запалио се аутомобил на магистралном путу, причињена велика материјална штета

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу М-17 јутрос је дошло до пожара на једном путничком аутомобилу. Инцидент се догодио између Коњица и Брадине.
На мјесто догађаја врло брзо стигли су припадници Професионалне ватрогасне јединице (ПВЈ) Коњиц.
Свијет
Због снажне олује хиљаде домова остало без струје
Они су брзом и ефикасном интервенцијом успјели ставити пожар под контролу, преноси РадиоСарајево.
Захваљујући правовременој реакцији ватрогасаца, спријечено је даљње ширење ватре, али је на возилу причињена велика материјална штета како се види на снимцима објављеним на друштвеним мрежама.
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