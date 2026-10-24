Logo

Запалио се аутомобил на магистралном путу, причињена велика материјална штета

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 12:38

Коментари:

0
Ватрогасац гаси пожар на аутомобилу који се запалио на магистралном путу код Коњица.
Фото: RadioKonjic/Facebook/Screenshot

На магистралном путу М-17 јутрос је дошло до пожара на једном путничком аутомобилу. Инцидент се догодио између Коњица и Брадине.

На мјесто догађаја врло брзо стигли су припадници Професионалне ватрогасне јединице (ПВЈ) Коњиц.

илу-струја-13072026

Свијет

Због снажне олује хиљаде домова остало без струје

Они су брзом и ефикасном интервенцијом успјели ставити пожар под контролу, преноси РадиоСарајево.

Захваљујући правовременој реакцији ватрогасаца, спријечено је даљње ширење ватре, али је на возилу причињена велика материјална штета како се види на снимцима објављеним на друштвеним мрежама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

изгорио аутомобил

Ватрогасци

незгода

пожар

Коментари (0)

Прочитајте више

Хрватска полиција

Регион

Тешка несрећа у Хрватској: Једна особа погинула, петоро у болници

3 ч

0
Кантонално тужилаштво предложило притвор Ибрахиму Хандановићу

Хроника

Кантонално тужилаштво предложило притвор Ибрахиму Хандановићу

3 ч

0
Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

Свијет

Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

4 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Свијет

Олуја у Њемачкој изазвала хаос, има тешко повријеђених

4 ч

0

Више из рубрике

Кантонално тужилаштво предложило притвор Ибрахиму Хандановићу

Хроника

Кантонално тужилаштво предложило притвор Ибрахиму Хандановићу

3 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Физички обрачун у Добоју, ухапшено шест особа

4 ч

0
Детаљи тешке незгоде код Тузле: Повријеђено 11 особа

Хроника

Детаљи тешке незгоде код Тузле: Повријеђено 11 особа

5 ч

0
Пљачкали по Бањалуци: Двојац ухапшен у акцији "Рентал"

Хроника

Пљачкали по Бањалуци: Двојац ухапшен у акцији "Рентал"

6 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

15

46

Међу повријеђенима и дијете: Пала оплата са објекта у изградњи

15

38

Плата још није легла, а рата кредита стиже: Ево шта можете да урадите

15

34

Опрез ако путујете у Словенију: Стижу нове камере, казне иду до 1.200 евра

15

24

Облаци се не повлаче: Ево шта нас очекује сутра

15

21

Због пријетњи новинарима ухапшен главни секретар Торциде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима