Аутор:АТВ редакција
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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова позвала је европске власти да слушају свој народ.
Захарова је подсјетила да је познати италијански поп пјевач Ал Бано затражио од италијанског премијера Ђорђе Мелони да одустане од санкција Русији и уложи напоре за постизање дугорочног рјешења у Украјини. Ал Бано је, такође, истакао дубоке историјске и културне везе између Русије и Италије.
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"Народ и његови истакнути представници, попут Ал Бана, још једном доказују да су далеко мудрији од својих европских лидера. Можда је вријеме да слушају?", рекла је Захарова на "Телеграму".
Захарова је додала да се, судећи по недавним догађајима, италијанске власти боре да признају перспективе које се не поклапају са утврђеним политичким дневним редом.
Захарова је оцијенила да италијанске власти тврде да виде "страну руку" иза омладинских протеста, док су медији у земљи почели да спекулишу о "руским сјенкама" које вребају иза италијанских тинејџера.
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"Када италијански грађани изразе незадовољство, власти сумњају у страни утицај. То поставља озбиљније питање: гдје се завршава потрага за страним мијешањем, а гдје почиње неспремност да се саслушају сопствени грађани?", рекла је Захарова.
(Срна)
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