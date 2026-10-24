Желите стални боравак у Њемачкој? Ова промјена могла би све закомпликовати

Аутор:АТВ редакција
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Грађане Босне и Херцеговине и друге стране држављане који живе у Њемачкој од 1. новембра 2026. године очекују строжа правила полагања једног од најважнијих испита њемачког језика.
Њемачко Министарство унутрашњих послова измијенило је услове за полагање испита „Дојч-тест фур Цувандерер“ (ДТЗ), који се најчешће полаже на завршетку интеграционих курсева.
Према новим правилима, кандидати који желе да добију сертификат о познавању њемачког језика на нивоу Б1 мораће да докажу одговарајуће знање у свим дијеловима испита, укључујући говор, писање, слушање и читање.
До сада је било могуће остварити укупан резултат Б1 чак и ако је кандидат имао веома слаб резултат из једног дијела испита. Од новембра то више неће бити могуће.
Промјена је посебно важна за грађане БиХ који похађају интеграционе курсеве у Њемачкој или се припремају за подношење захтјева за сталну боравишну дозволу или њемачко држављанство.
Нова правила званично су објављена у њемачком Савезном службеном листу 20. октобра 2026. године, а ступају на снагу 1. новембра.
Испит „Дојч-тест фур Цувандерер“ представља завршни испит њемачког језика на већини интеграционих курсева које организује Савезна канцеларија за миграције и избјеглице (БАМФ).
Испит се састоји од три области провјере знања. Кандидати полажу слушање и читање, писање и усмени дио испита.
Према досадашњим правилима, за укупан резултат Б1 било је потребно остварити ниво Б1 у говору и најмање у једној од преостале двије области.
То значи да је кандидат могао успјешно да положи испит на нивоу Б1 чак и ако је у трећој области показао веома слабо знање.
Кандидат ће и даље морати да оствари Б1 у говору и најмање у једној од области слушања и читања или писања. Међутим, у преосталој области мораће да покаже знање најмање на нивоу А2.
Другим ријечима, више неће бити довољно добро говорити њемачки и успјешно ријешити задатке из слушања и читања ако кандидат истовремено не покаже барем основно знање писања.
Један слаб резултат може спријечити добијање сертификата Б1
Нова правила најлакше је објаснити конкретним примјером.
Замислимо кандидата који на усменом дијелу испита оствари ниво Б1, а на дијелу слушања и читања такође добије резултат Б1.
Међутим, на писменом дијелу не успије да оствари ни ниво А2.
Према ранијим правилима, такав кандидат могао је да добије укупан сертификат Б1.
Од 1. новембра то више неће бити могуће јер резултат из писања не испуњава нови минимални услов.
С друге стране, кандидат који оствари Б1 из говора, Б1 из слушања и читања те А2 из писања испуњава нове услове за укупан резултат Б1.
Исто важи и када кандидат оствари Б1 из говора и писања, а А2 из слушања и читања.
Дакле, неће бити потребно остварити Б1 у све три области, али ниједна област не смије остати испод прописаног минимума.
Према образложењу њемачког Министарства унутрашњих послова, разлог за измјене јесу све чешћи покушаји варања током полагања испита.
Надлежне институције наводе да су поједини кандидати незаконито долазили до испитних задатака и одговора путем интернета.
Такве одговоре користили су приликом рјешавања задатака из слушања и читања, док су дио који се односи на писање понекад остављали потпуно празан.
Због ранијих правила бодовања било је могуће да кандидат, упркос томе, добије укупан резултат Б1, под условом да успјешно положи усмени дио испита.
Њемачке власти сматрају да такав начин оцјењивања није довољно поуздан показатељ стварног познавања језика.
Увођењем минималног нивоа А2 у најслабијој области желе да осигурају да кандидати покажу способност коришћења њемачког језика у свакодневној комуникацији.
Познавање њемачког језика на нивоу Б1 има важну улогу у поступцима којима страни држављани уређују свој дугорочни статус у Њемачкој.
За многе особе које подносе захтјев за сталну боравишну дозволу, односно дозволу за стални боравак, доказ о одговарајућем познавању њемачког језика представља један од законских услова.
Ниво Б1 такође је значајан за поступак стицања њемачког држављанства.
Међутим, важно је нагласити да правила за стални боравак и држављанство зависе од конкретног правног основа и статуса подносиоца захтјева.
У појединим случајевима могу да важе другачији језички захтјеви, законски изузеци или посебне олакшице.
Само посједовање сертификата Б1 не значи аутоматски да ће особа добити стални боравак или њемачко држављанство. Морају бити испуњени и други законом прописани услови.
Једна од најважнијих информација јесте да Њемачка од 1. новембра не уводи нова правила за све језичке сертификате.
Измјене се конкретно односе на испит „Дојч-тест фур Цувандерер“, односно ДТЗ.
То је испит повезан са интеграционим курсевима које организује њемачки БАМФ.
Други признати испити њемачког језика, укључујући одговарајуће испите Гете-института или ТЕЛЦ-а, имају сопствена правила полагања и оцјењивања.
Нова уредба не мијења аутоматски услове за све те испите.
Такође, општи захтијевани ниво није повећан са Б1 на Б2.
Промјена се односи на начин на који се утврђује да ли је кандидат остварио укупан ниво Б1 на ДТЗ испиту.
Шта је са грађанима БиХ који већ имају сертификат Б1?
Грађани Босне и Херцеговине који су раније положили ДТЗ и добили важећи сертификат Б1 не треба аутоматски поново да полажу испит због ове измјене.
Нова уредба не прописује поништавање већ издатих сертификата.
То значи да се промјена првенствено односи на будуће полагање и оцјењивање испита од 1. новембра 2026. године.
Ипак, приликом подношења захтјева за боравишну дозволу или држављанство надлежне службе могу да провјеравају да ли достављени доказ о познавању језика испуњава законске услове за конкретан поступак.
Због тога је важно чувати оригиналну документацију о положеном испиту.
Више од 318.000 миграната полагало испит током прошле године
Према подацима њемачке Савезне канцеларије за миграције и избјеглице, током 2025. године ДТЗ испит полагало је укупно 318.550 особа.
Од тог броја, 175.193 кандидата остварила су ниво Б1, што представља приближно 55 одсто свих који су приступили испиту.
Ниво А2 оствариле су 102.663 особе, односно око 32,2 одсто.
Преосталих 40.694 кандидата, што је приближно 12,8 одсто, није успјело да оствари ни ниво А2.
Ови подаци показују да значајан број особа које похађају интеграционе курсеве већ има потешкоћа са достизањем нивоа Б1.
Нова правила могла би додатно да отежају достизање тог нивоа кандидатима који имају изражено слабије знање писања или слушања и читања у односу на говорне способности.
За грађане Босне и Херцеговине који се тренутно припремају за завршни ДТЗ испит најважније је да не занемаре ниједан његов дио.
Кандидати који се добро сналазе у разговору на њемачком језику, али имају потешкоћа са писањем, требало би да додатну пажњу посвете управо тој области.
С друге стране, особе које добро пишу, али имају проблема са разумијевањем говорног језика, требало би да вјежбају слушање и читање.
Нови систем захтијева уједначеније знање њемачког језика.
Посебно је важно да кандидати прије испита разумију критеријуме оцјењивања и минималне резултате потребне за добијање укупног сертификата Б1.
Измјена њемачке уредбе о испитивању на интеграционим курсевима донесена је 13. октобра, а званично објављена 20. октобра 2026. године.
Њеном примјеном од 1. новембра завршни ДТЗ испит постаје строжи када је ријеч о остваривању укупног нивоа Б1.
Њемачке власти очекују да ће нова правила повећати поузданост испита и смањити могућност злоупотреба.
За грађане БиХ који планирају дугорочни живот у Њемачкој то значи да ће приликом полагања ДТЗ испита морати да покажу одговарајуће знање говора, писања, слушања и читања, без могућности да потпуно неуспјешан резултат у једној области надокнаде добрим резултатима из друге двије, преноси ГПМаљевац.
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