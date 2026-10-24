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Међу повријеђенима и дијете: Пала оплата са објекта у изградњи

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24.10.2026 15:46

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Три особе повријеђене су приликом пада елемента са објекта у изградњи, речено је из Оперативног центра МУП-а КС.

Несрећа се догодила у 13.40 часова у Улици Џемала Биједића. На мјесту догађаја у току је увиђај.

Према информацијама федералних медија, до несреће је дошло када је оплата са зграде у изградњи пала на више лица, међу којима и једно дијете.

(Срна)

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Тагови :

Сарајево

повријеђени

МУП Кантон Сарајево

незгода

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