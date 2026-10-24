Међу повријеђенима и дијете: Пала оплата са објекта у изградњи

Аутор:АТВ редакција
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Три особе повријеђене су приликом пада елемента са објекта у изградњи, речено је из Оперативног центра МУП-а КС.
Несрећа се догодила у 13.40 часова у Улици Џемала Биједића. На мјесту догађаја у току је увиђај.
Према информацијама федералних медија, до несреће је дошло када је оплата са зграде у изградњи пала на више лица, међу којима и једно дијете.
(Срна)
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