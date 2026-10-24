Плата још није легла, а рата кредита стиже: Ево шта можете да урадите

Аутор:АТВ редакција
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Рата стамбеног кредита може да доспијева неколико дана прије него што зарада легне на рачун, али банка није дужна да због тога аутоматски помјери наплату.
Корисник може да поднесе захтјев за промјену датума, док коначна одлука зависи од уговора, процедуре и пословне политике банке.
Ако банка прихвати захтјев, обично израђује нови план отплате, а промјена се, зависно од садржаја постојећег уговора, може потврдити анексом. Накнада није јединствено прописана: поступак може бити бесплатан, али банка може наплатити обраду захтјева или измјену уговора ако је тај трошак предвиђен њеном тарифом.
Рата стамбеног кредита добија нови датум само уз сагласност банке
Датум или период доспијећа није неформални договор са службеником, већ дио уговореног распореда отплате. Важећи Закон о заштити корисника финансијских услуга прописује да уговор садржи број рата, појединачни износ рате и период у којем оне доспијевају за наплату. Кориснику се уз уговор доставља и план отплате.
Зато корисник не може сам да одреди да се обавеза, умјесто петог, убудуће наплаћује петнаестог дана у мјесецу. Банка може да дозволи избор неког од датума које њен систем подржава, али може и да одбије захтјев.
Код стамбеног кредита могу бити потребни потписи свих учесника у кредитном односу. Прије одласка у експозитуру треба провјерити да ли захтјев потписују и судужник или друго лице које је потписало основни уговор.
Важно је разликовати датум доспијећа од техничког начина наплате. Помјерање трајног налога или пренос новца неколико дана касније не мијења дан када рата стамбеног кредита доспијева.
Ако на рачуну нема довољно средстава, банка може покушати наплату поново када новац стигне, али корисник не треба да рачуна да ће се то догодити аутоматски. Начин поновне наплате зависи од система банке, док обавеза остаје неизмирена од уговореног рока.
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Захтјев зато треба поднијети прије сљедећег доспијећа. Док банка писмено не потврди промјену и не достави нови план, важи постојећи датум.
Не постоји законски утврђена накнада коју све банке наплаћују за ову промјену. Висина трошка зависи од важеће тарифе конкретне банке, уговора и тога да ли се промјена обрађује као административни захтјев или захтијева анекс.
Народна банка Србије објашњава да банке врсте и висину накнада уређују уговорима и тарифама, док уговор о кредиту мора да наведе трошкове који падају на терет корисника.
Корисник треба да тражи писмени одговор о укупном трошку прије потписивања. Посебно треба провјерити да ли се плаћају захтјев, анекс и издавање измијењеног плана или је цијела промјена бесплатна.
Помјерање датума не мора да промијени каматну стопу нити све будуће ануитете, али може да утиче на обрачун у прелазном периоду. Ако се наплата помјера за десет дана, период између двије рате привремено постаје дужи.
Банка зато може обрачунати камату за додатне дане, кориговати прву наредну обавезу или распоредити разлику на начин утврђен новим планом. Не треба потписати захтјев само на основу информације да се „висина рате не мијења“. Потребно је упоредити стари и нови план, прву измијењену рату, укупан износ за отплату и крајњи датум кредита.
Ако рата стамбеног кредита доспије прије плате, а на рачуну нема довољно новца, настаје доцња. НБС наводи да се затезна камата обрачунава када клијент није измирио обавезу у року одређеном уговором.
Кратко кашњење физичког лица не приказује се одмах као неуредност у Кредитном бироу. Према правилима Кредитног бироа Удружења банака Србије, доцња се у извјештају евидентира када доспјела обавеза није измирена 60 или више дана. То, међутим, не претвара првих 59 дана у дозвољени рок без камате.
Корисник треба да затражи доступне датуме доспијећа, цијену поступка, списак потребних потписа и датум од којег промјена почиње да важи. Писмени обрачун треба да покаже нову прву рату, преостали број рата, укупан износ за отплату и евентуалну промјену крајњег рока.
Ако банка одбије захтјев, најбезбједније је унапријед оставити износ једне рате на рачуну или подесити пренос са другог рачуна неколико дана прије доспијећа. Када проблем није само распоред плате већ трајнији пад прихода, помјерање датума није довољно. Тада од банке треба тражити одговарајућу олакшицу у отплати.
Рата стамбеног кредита доспијева према важећем уговору све док банка не одобри другачији распоред. Због тога захтјев треба поднијети прије кашњења, а одлуку донијети тек када су познати и накнада и нови обрачун, преносе Некретнине.рс.
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