Logo

Хаос у Тирани: Каменицама гађали министарство, полиција користила водени топ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 16:08

Коментари:

0
Демонстрације у Тирани
Фото: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Присталице албанске Демократске партије (ДП) гађали су данас каменицама зграду Министарства просвјете у Тирану, а током окупљања испред тог министарства, гдје је најављен и протест студената, демонстранти су запалили контејнере.

Полиција је реаговала употребом воденог топа како би растјерала окупљене.

Њемачка

Свијет

Желите стални боравак у Њемачкој? Ова промјена могла би све закомпликовати

Контејнер за смеће је захватио пламен, док су демонстранти гађали каменицама зграду Министарства просвјете у Албанији, у тренутку када су протести које су сазвали студенти почели да постају напети.

Према писању Кохе, полиција је користила и гумене метке.

Присталице ДП-а претходно су испред зграде Владе Албаније запалиле столице које је албански премијер Еди Рама поставио као позив студентима на дијалог.

Како наводи албански Јуроњуз, протест ДП-а одржава се у знак солидарности и подршке протестима предвођеним студентима, који трају већ 12 дана.

Албански премијер Еди Рама раније данас поново је позвао на дијалог уочи најављеног протеста студената и грађана у Тирани и другим албанским градовима.

Рама је објавио видео-снимак на Фејсбуку на којем се види камени сто испред његове канцеларије на којем су постављени папири на којима пише "дијалог".

hitna pomoc

Хроника

Међу повријеђенима и дијете: Пала оплата са објекта у изградњи

Рама је и претходних дана постављао столице и клупе испред свог кабинета, позивајући студенте на дијалог, али су они одбили позиве.

У Албанији се већ 12 дана одржавају протести које предводе студенти, а који су почели због незадовољства стањем у образовању, високим трошковима студирања и слабим могућностима запошљавања младих, али су прерасли у шире демонстрације против владе албанског премијера Едија Раме, уз захтјеве за његову оставку.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Албанија

Протести

нереди

Тирана

Коментари (0)

Прочитајте више

Прометан ауто-пут пресјеца бујне шуме под облачним небом у Херфорду, у Њемачкој.

Регион

Опрез ако путујете у Словенију: Стижу нове камере, казне иду до 1.200 евра

3 ч

0
новчаник новац паре џеп

Економија

Плата још није легла, а рата кредита стиже: Ево шта можете да урадите

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Због пријетњи новинарима ухапшен главни секретар Торциде

3 ч

0
Беба рођена са брковима.

Занимљивости

Беба рођена са брковима постала хит на друштвеним мрежама (ВИДЕО)

3 ч

0

Више из рубрике

Прометан ауто-пут пресјеца бујне шуме под облачним небом у Херфорду, у Њемачкој.

Регион

Опрез ако путујете у Словенију: Стижу нове камере, казне иду до 1.200 евра

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Због пријетњи новинарима ухапшен главни секретар Торциде

3 ч

0
Хрватска полиција

Регион

Тешка несрећа у Хрватској: Једна особа погинула, петоро у болници

6 ч

0
Инструктор вожње љубио полазницу, па је узнемиравао и након часа

Регион

Инструктор вожње љубио полазницу, па је узнемиравао и након часа

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

36

Додик: Чувати политичку свијест о значају институција и права српског народа

18

24

На улицама Париза најмање 110.000 људи: Немири у више градова

18

18

У саобраћајној несрећи повријеђен мотоциклиста, полиција на терену

18

09

Мерц: Европљани губе повјерење у политику ЕУ

17

57

Демонстранти у Тирани запалили полицајца: Хаос током протеста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима