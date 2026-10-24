Хаос у Тирани: Каменицама гађали министарство, полиција користила водени топ

Аутор:АТВ редакција
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Присталице албанске Демократске партије (ДП) гађали су данас каменицама зграду Министарства просвјете у Тирану, а током окупљања испред тог министарства, гдје је најављен и протест студената, демонстранти су запалили контејнере.
Полиција је реаговала употребом воденог топа како би растјерала окупљене.
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Контејнер за смеће је захватио пламен, док су демонстранти гађали каменицама зграду Министарства просвјете у Албанији, у тренутку када су протести које су сазвали студенти почели да постају напети.
Према писању Кохе, полиција је користила и гумене метке.
Присталице ДП-а претходно су испред зграде Владе Албаније запалиле столице које је албански премијер Еди Рама поставио као позив студентима на дијалог.
Како наводи албански Јуроњуз, протест ДП-а одржава се у знак солидарности и подршке протестима предвођеним студентима, који трају већ 12 дана.
Албански премијер Еди Рама раније данас поново је позвао на дијалог уочи најављеног протеста студената и грађана у Тирани и другим албанским градовима.
Рама је објавио видео-снимак на Фејсбуку на којем се види камени сто испред његове канцеларије на којем су постављени папири на којима пише "дијалог".
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Рама је и претходних дана постављао столице и клупе испред свог кабинета, позивајући студенте на дијалог, али су они одбили позиве.
У Албанији се већ 12 дана одржавају протести које предводе студенти, а који су почели због незадовољства стањем у образовању, високим трошковима студирања и слабим могућностима запошљавања младих, али су прерасли у шире демонстрације против владе албанског премијера Едија Раме, уз захтјеве за његову оставку.
(Телеграф)
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