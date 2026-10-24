Колико кошта зимовање на најпопуларнијим планинама?

Аутор:АТВ редакција
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Док једни већ гледају гдје ће ове зиме на стазу, други прво рачунају колико ће их коштати седам дана одмора.
Ски-пас, смјештај, храна, превоз и изнајмљивање опреме брзо направе озбиљан рачун, па избор дестинације може да направи велику разлику у кућном буџету.
Стара планина се издваја као једна од најповољнијих домаћих опција: седмодневни ски-пас за одрасле кошта 15.750 динара, уз новембарски попуст од 15 одсто. За седам дана скијања тамо треба планирати око 60.000 до 90.000 динара, у зависности од смјештаја, хране и опреме.
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Копаоник је скупљи: седмодневна карта за одрасле износи 29.000 до 30.000 динара, а и смјештај значајно подиже укупну цијену одмора. У иностранству се као опције издвајају Бугарска и Јахорина, али коначан трошак зависи од термина и резервације.
Добра вијест за сезону 2026/2027. јесте да су цијене ски-карти на многима омиљеном Копаонику остале на прошлогодишњем нивоу, док се међу повољнијим домаћим опцијама издваја Стара планина, коју сваке године посјећује све већи број скијаша.
Ако је циљ да се скија, а да се не потроши читава уштеђевина, Стара планина вриједи да буде међу првим дестинацијама које ћете размотрити. Према објављеном цјеновнику за сезону 2026/2027, седмодневни ски-пас за одрасле кошта 15.750 динара у већем дијелу сезоне, односно 16.200 динара у најскупљим терминима око новогодишњих празника и средином фебруара, што је осјетно мање од цијене на Копаонику.
Додатна уштеда могућа је ако се карта купи у претпродаји. Према објављеним условима, на Старој планини предвиђен је попуст од 15 одсто за куповину током новембра, што седмодневни ски-пас у главном дијелу сезоне спушта на око 13.388 динара.
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Стара планина могла би зато ове зиме да буде прави хит међу љубитељима скијања, посебно међу онима који желе да споје квалитетне стазе, прелијепу природу и нешто другачији зимски одмор. За разлику од мањих скијалишта која су углавном намијењена почетницима и рекреативцима, овај планински центар има разноврсније терене, укључујући стазе које могу да одговарају и искуснијим скијашима.
Управо због тога могла би да привуче оне који траже више од неколико спустова и желе да проведу неколико дана на снијегу. Додатни адут су планински пејзажи и осјећај да сте далеко од градске гужве, док Стара планина остаје занимљива и породицама које желе зимски одмор у Србији.
За седмодневни одмор на Старој планини, за једну одраслу особу која дијели апартман са још једном особом, разумно је планирати око 60.000 до 90.000 динара, уз штедљивији избор смјештаја и хране. Ово је наша оквирна рачуница, а не званична просјечна цијена пакета у коју треба урачунати ски-пас, дио трошкова смјештаја, храну, пут и евентуално изнајмљивање опреме. Ако путујете сами, бирате хотел или изнајмљујете скије и панцерице, имајте у виду да рачун може бити знатно већи.
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Највећа разлика настаје код смјештаја и опреме. Ко има сопствене скије и може да спрема дио оброка у апартману, лакше ће се уклопити у нижи буџет. Породице треба да рачунају укупне трошкове за све чланове, а не само цијену једне ски-карте. Прије резервације важно је провјерити и удаљеност смјештаја од стаза, јер јефтиније ноћење може да значи додатни превоз сваког дана.
Копаоник остаје једна од најпознатијих домаћих дестинација, али ски-пас је скупљи него на Старој планини. За одрасле седмодневна карта у средњем дијелу сезоне кошта 29.000 динара, а у најскупљим терминима 30.000 динара. Шестодневна карта, која је чест избор за седам ноћења, износи од 24.900 до 27.100 динара, у зависности од датума.
Смјештај може додатно да промијени рачуницу. У објављеном цјеновнику једног смјештаја у центру Копаоника, седмодневни најам студија за до три особе креће се од 66.000 до 71.000 динара у појединим терминима, док су већи апартмани скупљи.
Многи љубитељи скијања због високих трошкова одустају од Копаоника и окрећу се повољнијим планинским центрима. Када се саберу ски-пас, смјештај, храна, превоз и изнајмљивање опреме, неколико дана на најпознатијој српској планини може озбиљно да оптерети кућни буџет, нарочито ако на скијање иде цијела породица.
На Дивчибарама цијене ниске, али нису за професионалне скијаше
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Прошле зимске сезоне Дивчибаре су биле међу повољнијим опцијама за скијање у Србији, па је на стази Црни врх седмодневни ски-пас за одрасле коштао 11.500 динара, док је дневна карта износила 2.400 динара радним данима, односно 2.900 динара викендом, празницима и током распуста. За дјецу је седмодневни ски-пас коштао 9.250 динара радним данима, а дневна карта 1.900 динара.
Што се смјештаја тиче, апартмани се могу наћи по цијени већ од око 40 евра за ноћ, али ко жели мало више комфора требало би да издвоји отприлике дупло више.
Нажалост, иако нам ове цијене лијепо звуче, Дивчибаре јесу одличан избор за почетнике, породице са дјецом и рекреативце који желе да науче да скијају или да проведу неколико дана на снијегу, али нису дестинација која може у потпуности да задовољи потребе професионалних скијаша.
Тамо су стазе углавном намијењене почетницима и скијашима средњег нивоа, па они који траже дуге, захтјевне спустове, стрме дионице и озбиљније изазове неће имати толико могућности као у великим скијашким центрима.
Када је ријеч о скијању у иностранству, међу дестинацијама које вриједи узети у обзир су Бугарска и Босна и Херцеговина. Бугарска се често издваја по нижим трошковима хране и смјештаја у односу на познате алпске центре, а међу скијалиштима су Банско, Боровец и Пампорово.
За Банско још није објављен цјеновник, али прошле зимске сезоне, 2025/2026, шестодневни ски-пас за одрасле коштао је око 341 евро, односно приближно 40.000 динара, док је једнодневна карта износила 59 евра, око 6.900 динара. Када је ријеч о смјештају, за седам ноћења у апартману који дијеле двије особе оквирно треба издвојити од 300 до 650 евра по особи, у зависности од термина, локације и опремљености апартмана.
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Прошле зимске сезоне шестодневни ски-пас за одрасле у Боровецу, једном од познатијих бугарских скијалишта, коштао је 279 евра, односно око 32.700 динара, док је једнодневна карта износила 54 евра, око 6.300 динара. Када је ријеч о смјештају, седам ноћења у апартману за двије особе оквирно кошта од 536 до 714 евра за цијели апартман.
У Пампорову, такође у Бугарској, шестодневни ски-пас за одрасле у претпродаји за сезону 2025/2026 коштао је око 262 евра, односно приближно 30.700 динара, док је редовна једнодневна карта износила око 53 евра, односно око 6.200 динара. За смјештај треба планирати оквирно од 350 до 650 евра за седам ноћења у апартману за двије особе.
Ко жели да скија у региону, може да размотри и Јахорину у Босни и Херцеговини. Званични цјеновник за сезону 2026/2027 наводи да седмодневни ски-пас за одрасле кошта 220 евра, односно приближно 25.800 динара.
Када је ријеч о смјештају, студио апартман за двије особе може оквирно да се нађе за око 35 евра по ноћењу, односно око 245 евра за седам ноћи, што је приближно 28.700 динара по особи ако трошак дијеле двије особе. Већи апартмани и смјештај у најтраженијим терминима су скупљи, па за седам ноћења треба планирати и више од 500 евра по особи, у зависности од стандарда и локације.
Имајте у виду да, без обзира на локацију, највећа уштеда често долази од избора термина. Новогодишњи празници и други периоди велике потражње могу да подигну цијену смјештаја, док ранија резервација и боравак ван најтраженијих датума могу да олакшају рачуницу. На Старој планини најављен је новембарски попуст на ски-пас, па вриједи провјерити да ли се уклапате у услове акције.
Други начин да се смањи трошак јесте да се путује у друштву и дијели апартман, као и да се унапријед провјери цијена изнајмљивања скија, панцерица и кациге. Ако опрему већ имате, тај дио буџета отпада, а ако је изнајмљујете за више дана, провјерите да ли постоји повољнији пакет. И не заборавите трошак оброка на стази, који током седам дана може да буде значајан.
Да закључимо, ако вам је главни циљ повољније скијање у Србији, Стара планина је једна од првих опција коју би требало да размотрите. За пут у иностранство вриједи упоредити Бугарску и Јахорину, али тек када саберете ски-пас, смјештај, превоз, храну и опрему за тачан термин. Најјефтинија дестинација није нужно она са најнижом цијеном ски-карте, већ она код које се цијели одмор уклапа у ваш буџет, преноси Курир.
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