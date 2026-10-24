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Убијен бугарски бизнисмен и бивши посланик Слави Бинев: Ухапшене три особе

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24.10.2026 16:46

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Убијен бугарски бизнисмен и бивши посланик Слави Бинев: Ухапшене три особе
Фото: Envato/travelarium

Бугарски бизнисмен Слави Бинев, бивши посланик у Европском парламенту и народни посланик, убијен је данас у својој кући у Софији, а полиција је ухапсила три осумњичене особе, саопштила је Генерална дирекција Министарства унутрашњих послова Бугарске.

Како је навела Управа унутрашњих послова за град Софију (СДВР), позив је примљен нешто прије 10.30 часова по локалном времену, а Хитна помоћ стигла је за седам минута, али медицинско особље могло је само да констатује смрт, пренијеле су бугарске "Новините".

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Према наводима телевизије НОВА, убиство је пријавио радник запослен у кући Бинева.

Он је изјавио да су "неке особе дошле у кућу", након чега су се чули пуцњи, а када је отишао да провјери шта се дешава, затекао је Бинева мртвог.

Након убиства, приведене су три особе, од којих двије имају имена турског поријекла, док једна особа посједује бугарску личну карту, саопштио је главни секретар Министарства унутрашњих послова Љубомир Николов.

Током хапшења пронађена су два комада оружја, а полиција наводи да је једно вјероватно избачено непосредно прије заустављања аутомобила, у покушају да се сакрије, док је друго пронађено у торби која је припадала једном од путника у возилу, пренио је бугарски Јуроњуз.

"Претпостављамо да је мотив убиства, мада је још увијек рано за коментаре, неки нерашчишћен финансијски однос", изјавили су истаржиоци. Ухапшени се баве грађевинарством и граде два комплекса у Софији.

У овом тренутку није, међутим, утврђен никакав пословни однос између њих и жртве, нити постоје подаци о вези између Бинева и компаније која изводи грађевинске радове, напомиње бугарски Јуроњуз.

Према наводима бугарских медија, осумњичени су наводно често посјећивали Бинева и нису скривали лица приликом доласка на наведену адресу нити приликом одласка.

Главна претпоставка је да је злочин посљедица нерашчишћених финансијских односа, а директор дирекција МУП-а за Софију Николај Пелтеков навео је да овај догађај не може да буде окарактерисан као "наручено убиство".

Бинев је познат по својим активностима у спорту, бизнису и политици. Током година, био је такмичар у теквондоу и тренер, предузетник, посланик у Европском парламенту и народни посланик.

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Ово је друго убиство које је привукло велику пажњу јавности у Бугарској у посљедњих мјесец дана, подсјећају "Новините2. Бизнисмен и сувласник компаније "ПИМК" и фудбалског клуба Ботев, Илијан Филипов, убијен је 30. септембра ватреним оружјем испред своје куће.

(Танјуг)

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Тагови :

Бугарска

Убиство

убијен Слави Бинев

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