Минић: Народна скупштина је стуб очувања Српске

Аутор:АТВ редакција
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Народна скупштина Републике Српске је стуб очувања Српске као законодавни орган и доносила је све одлуке којима је Република Српска сачувала суверенитет, економску снагу и све што је битно, изјавио је данас у Палама предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Минић је истакао да је најбољи примјер напада на Народну скупштину Републике Српске поступак који је пред Судом БиХ вођен против предсједника Милорада Додика због тога што је потписао указ о проглашењу закона који је донијела Народна скупштина.
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"Можете мислити какав је то напад на Скупштину и на институцију предсједника Републике када не постоји ниједна држава на земаљској кугли, ниједан друштвени и политички систем у коме одлуку коју донесе Народна скупштина, предсједник те државе треба да потпише по Уставу и да он за то буде кажњен", рекао је Минић на конференцији за новинаре поводом обиљежавања 35 година постојања Народне скупштине.
Премијер је захвалио свим посланицима који су били у сазиву 24. октобра 1991. године и који су били свјесни чињенице да је Србима битно да свој национални корпус идентификују и уједине у Скупштину српског народа БиХ, како је тада и било.
Он је навео да су сви посланици Народне скупштине, као и предсједници Републике Српске, изнијели огроман терет.
"Сви они су све вријеме били прогањани. О томе довољно говори чињеница да смо скоро имали одлуку Суда БиХ који је осудио Милорада Додика као предсједника Републике Српске мимо свих закона који владају у БиХ зато што је потписао указ о проглашењу закона који је донијела Народна скупштина", подсјетио је Минић.
Он је пожелио да сједнице Народне скупштине у будућем периоду буду достојанствене и да сви посланици буду глас српског народа цијеле Републике Српске.
Република Српска
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Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године у Сарајеву под првобитним називом Скупштина српског народа у БиХ.
Одлуку о формирању донијели су посланици српске националности који су изабрани на вишестраначким изборима у јесен 1990. године у Скупштину тадашње СР БиХ.
Ова законодавна институција донијела је историјске одлуке о опстанку српског народа, проглашењу Републике Српске и првом Уставу.
(Срна)
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