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Пријетио комшији испред маркета, па му полиција пронашла пиштољ

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24.10.2026 17:20

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Полицијски службеници Одјељења безбједности Улцињ поступали су по пријави З. В., који је навео да му је комшија С. С., док се налазио у свом возилу испред једног маркета, упутио пријетње, пришао возилу и кроз отворен прозор га руком ухватио за одјећу, након чега је З. В. покренуо возило и удаљио се са лица мјеста.

Након прикупљених обавјештења, полицијски службеници су С. С. лишили слободе због сумње да је починио прекршај из члана 8 Закона о јавном реду и миру.

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„По окончању прекршајног поступка пред Судом за прекршаје у Улцињу, полицијски службеници су, у оквиру превентивних активности, иницирали издавање наредби за претрес објеката које користе С. С. и З. В. Поступајући по издатим наредбама, полицијски службеници су код С. С. пронашли и привремено одузели пиштољ марке „Нагант“, калибра 7,65 мм, за који именовани не посједује одговарајућу дозволу. О догађају је обавијештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Улцињу, који је наложио предузимање одговарајућих вјештачења, након чега ће се изјаснити о евентуалној правној квалификацији дјела“, наводе у Управи полиције.

(РТЦГ)

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Тагови :

Црна Гора

пријетња

пиштољ

Улцињ

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