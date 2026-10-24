Оптужен за убиство родитеља, а суд дозволио да троши њихов новац из затвора

Аутор:АТВ редакција
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Нику Рајнеру, који се налази у притвору због оптужби повезаних са смртоносним убиством родитеља, филмског редитеља Роба Рајнера и његове супруге Мишел Сингер Рајнер, одобрено је да користи новац из породичног фонда за куповину основних потрепштина у затвору, док се наставља правни спор око приступа тим средствима.
Судија је у петак, 23. октобра, овластио Џоди Пејс Монтгомери, наследну управитељку породичног фонда, да уплаћује новац на Рајнеров затворски рачун за куповину потрепштина, у појединачним износима до 300 долара. Одлука је донесена док суд разматра да ли се на овај фонд примјењује калифорнијски закон познат као „Слејер статут“, који може да спријечи особу да наслиједи имовину некога кога је намјерно и противзаконито убила, наводи се у судском документу до којег је дошао магазин Пипл.
У судском налогу стоји да је Монтгомери „овлашћена и упућена да врши симболичне исплате на затворски рачун Ника Рајнера, у износима који ни у једном тренутку не прелазе 300 долара, до коначног разрјешења питања примјене закона ‘Слејер статут’“.
О овом развоју догађаја први је извијестио портал ТМЗ.
Одлука је донесена након вишемјесечног правног спора око Рајнеровог права да располаже новцем. Његови адвокати су у судским поднесцима тврдили да није могао да користи средства из фонда како би купио основне потрепштине у затвору нити да ангажује приватног адвоката за кривичну одбрану.
У једном од поднесака навели су да није могао да добије „чак ни пет долара из свог фонда како би у затворској продавници купио основне ствари неопходне за живот“. Спор се односио и на плаћање трошкова његове правне одбране.
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Раније овог мјесеца, бивши управитељ фонда Пол Канин одбацио је оптужбе да је непрописно управљао новцем. У судском поднеску навео је да је из фонда исплаћено 348.821,14 долара за покривање хонорара које је Рајнер дуговао свом бившем адвокату Алану Џексону.
Џексон је заступао Рајнера око двије седмице након његовог хапшења, а потом се повукао из случаја.
Канин је у судским документима навео да је престао да одобрава додатне исплате након што му је Рајнерова адвокатица наговијестила да би „могла да употреби средства прибављена из фонда за покретање судског поступка против других породичних фондова Рајнерових“.
Према његовим ријечима, таква могућност отворила је питање потенцијалног сукоба интереса и допринијела његовој одлуци да се повуче са мјеста управитеља фонда.
Међутим, Рајнерова адвокатица Анита Ву изјавила је за магазин Пипл да је исплата Џексону покривала његов ранији правни рад и да је извршена тек у априлу, неколико мјесеци након што се повукао из случаја због недостатка средстава.
„Плаћање ранијег рада господина Џексона не оправдава ускраћивање остатка Никовог новца“, поручила је Ву, додајући да Рајнер и даље покушава да обезбиједи средства како би Џексон могао поново да га заступа.
Рајнера у кривичном поступку сада заступа јавна бранитељка Кимберли Грин.
Породични фонд основали су Рајнерови родитељи, а његова вриједност процјењује се на приближно 1,5 милиона долара, према ранијим судским поднесцима његових адвоката.
Његова одбрана тврди да је дио новца требало да му буде исплаћен још прије смрти родитеља и да због тога не би требало да буде обухваћен калифорнијским законом „Слејер статут“.
Према правном објашњењу Института за правне информације Правног факултета Универзитета Корнел, овај закон може да спријечи особу која је намјерно и противзаконито убила другу особу да оствари корист од имовине жртве.
Суд још није одлучио да ли се овај закон примјењује на Рајнеров породични фонд.
Медијација у спору заказана је за 16. децембар 2026. године, док је конференција за утврђивање даљег тока поступка, након медијације, заказана за 17. март 2027. године.
Ник Рајнер (33) налази се у притвору од децембра 2025. године због случаја повезаног са смрћу његових родитеља.
Велика порота подигла је у јулу оптужницу против њега по двије тачке за убиство првог степена. У оптужници су наведене и посебне отежавајуће околности, укључујући наводно чекање у засједи и употребу ножа.
Тужиоци тврде да је Рајнер у раним јутарњим часовима 14. децембра 2025. године ножем усмртио родитеље у њиховом дому у Брентвуду. Ухапшен је неколико часова касније у близини Универзитета Јужне Калифорније и од тада се налази у притвору без могућности плаћања кауције.
Након што је оптужница у августу постала јавна, Рајнер се изјаснио да није крив, саопштило је тужилаштво округа Лос Анђелес.
(Курир)
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