Демонстранти у Тирани запалили полицајца: Хаос током протеста

Аутор:АТВ редакција
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Демонстранти су током протеста у Тирани бацали молотовљеве коктеле на припаднике полиције.
Том приликом један полицајац се запалио, а његове колеге су одмах притрчале да му помогну и угасе ватру.
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Такође, током бацања молотовљевих коктела, запалила се јакна једном младићу, али је и он успио сам да угаси ватру.
Инцидент се догодио док су протести и даље трајали у атмосфери напетости и сукоба, уз бацање пиротехничких средстава и употребу сузавца.
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