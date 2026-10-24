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Демонстранти у Тирани запалили полицајца: Хаос током протеста

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24.10.2026 17:57

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Полиција за разбијање демонстрација напредује током антивладиног скупа у Тирани, у Албанији, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Демонстранти су током протеста у Тирани бацали молотовљеве коктеле на припаднике полиције.

Том приликом један полицајац се запалио, а његове колеге су одмах притрчале да му помогну и угасе ватру.

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Такође, током бацања молотовљевих коктела, запалила се јакна једном младићу, али је и он успио сам да угаси ватру.

Инцидент се догодио док су протести и даље трајали у атмосфери напетости и сукоба, уз бацање пиротехничких средстава и употребу сузавца.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Албанија

Тирана

Протести

бачен Молотовљев коктел

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