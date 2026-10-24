Полиција у Сплиту прекинула концерт београдског бенда

Аутор:АТВ редакција
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Концерт београдског трибјут бенда ЕКВ Круг прекинут је у сплитском бару "БацкБар План Б" јер четири члана бенда нису имала потребне потврде за рад страних држављана.
Полиција их је позвала да пођу с њеним службеницима у станицу ради даљег поступања, али наводи да нису приведени, преносе данас хрватски медији.
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Сплитска полиција саопштила је да је синоћ око 23.30 обавила провјеру у локалу, након информације да се тамо одржава музички наступ без потребне документације.
Чланови састава нису приведени, него су позвани да пођу с полицијским службеницима у полицијску станицу ради даљег поступања према одредбама Закона о странцима, што су и учинили", рекли су из полиције за Далматински портал.
Прекид концерта потврдили су и из "БацкБара План Б", наводећи да до њега дошло због недостатка потребних дозвола. Оцијенили су да је ријеч о процедуралној грешци и извинили се посјетиоцима због непријатности, уз објашњење да су се до посљедњег тренутка надали да ће документација стићи.
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ЕКВ Круг је београдски трибјут бенд основан 2006. године, који изводи пјесме групе Екатарина Велика. У саставу су и бивши чланови оригиналне поставе, међу којима су бубњар Марко Миливојевић и басиста Драгиша Ускоковић.
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