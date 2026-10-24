Како ријешити проблем сувог ваздуха током зиме без скупог овлаживача

Аутор:АТВ редакција
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Сув ваздух доводи до осјећаја непријатности у грлу и носу, суве коже и испуцалих усана, а смета и биљкама, може да ремети сан. Најбоље и најједноставније рјешење за то је овлаживач ваздуха, али ако га немате постоје, ипак, једноставни начини да поправите ситуацију и да ваздух не буде толико сув.
У питању су свакодневне навике којима се повећава количина влаге у ваздуху и ублажава осјећај сувоће, али је важно пронаћи праву мјеру, јер ни превише влаге није добро за здравље и простор у којем живите.
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Водите рачуна о томе да чинијица с водом буде постављена стабилно и безбједно, а она ће онда постепено испаравати и благо повећавати влажност ваздуха.
Док се веш суши, вода из тканине испарава и ослобађа влагу у ваздух, што може да буде корисно у хладним данима, али не претјерујте. Ако примјетите кондензацију на прозорима или трагове буђи, боље је да прескочите овај трик.
Ако је редовно, кратко провјетравање помаже да се освјежи ваздух у кући, док умјерено гријање спречава прекомјерно згријавање просторија, па ће самим тим унутра бити много пријатније.
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Ради се у томе да ваздух након загријавања може да буде веома сув, па само провјетравање неће ријешити проблем, па је боље у старту спријечити проблем тако што нећете прегријати стан.
(Супержена)
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