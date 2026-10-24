На улицама Париза најмање 110.000 људи: Немири у више градова

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 110.000 људи окупило се на протестима у Паризу, а полиција је извршила 3.000 провјера и ухапсила 65 демонстраната, извјестио је БФМТВ, позивајући се на париску полицијску префектуру.
БФМТВ наводи да је међу ухапшенима шест маљолетника. Међутим, полиција тврди да су демонстрације тренутно "мирне", а да је предњи дио марша стигао до кварта Порт де Венсен.
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"За сада је ситуација прилично под контролом, осим неких покушаја блокирања периферије, које смо зауставили", рекао је замјеник директора париске полиције за јавни ред Оливије Бурд.
За то вријеме демонстранти у Бордоу, на југозападу Француске, почели су да бацају пројектиле на полицију и постављају барикаде на Тргу Бурзе.
Префектура Жиронда упозорила је људе да избјегавају то подручје.
У међувремену, полиција је испалила сузавац на демонстранте у граду Греноблу након што су групе демонстраната разбиле излоге неких банака и агенција за некретнине. Демонстранти су такође бацали разне пројектиле на снаге реда.
У западном граду Нанту полиција је ухапсила је најмање шест особа након извјештаја о вандализму и пљачки, објавио је портал "Баха".
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Префект региона Лоара и Атлантска Лоара раније је препоручио становницима да избјегавају центар града због "континуираних непријављених окупљања".
Раније данас, снаге за спровођење закона испалиле су сузавац и користиле водене топове када су демонстранти покушали да пробију ограђен зону недозвољеног скупа.
(Срна)
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