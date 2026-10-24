Војска и полиција на улицама Милана због страха од нових нереда

Аутор:АТВ редакција
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Италијанске власти у суботу су распоредиле војску у Милану уочи најављених протеста у том граду, а они су најављени у још неколико градова у земљи, јављају медији.
Премијерка Ђорђа Мелони најавила је низ мјера, укључујући упућивање 500 војника у Милано и строже казне за малољетнике, који су, према наводима полиције, чинили велики дио насилних протестаната прије седам дана.
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У граду је већ распоређено неколико стотина војника, а с њима сарађује око 5.000 полицајаца. Надлежне службе проводе надзор дроновима, контролишу жељезничке станице, ангажују интервентне јединице и прате интернетске садржаје у потрази за могућим позивима на насиље.
Градоначелник Милана Ђузепе Сала изјавио је да је забринут због могућег понављања насиља тоеком викенда те изразио подршку ангажовању додатних војника. Прошлог су викенда протестанти проваљивали и крали из трговина у близини средишњега градског трга Pjaca del Duomo.
Званичници су најавили да ће се данашње безбједносне мјере проширити и изван градског средишта због бојазни да би се протестанти могли премјестити у друге дијелове града како би избјегли подручја под снажним полицијским надзором.
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Миланска полиција саопштила је да је у насиљу и пљачкама прошлог викенда учествовало око 2.000 врло младих протестаната. Међу њима су били страни држављани као и бројни Италијани друге генерације, односно особе имигрантског поријекла које су стекле италијанско држављанство.
(Вечерњи лист)
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