Јевгениј Пашутин за АТВ: "Руска кошарка има будућност, нова генерација долази"

Аутор:Никола Лучић
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Кошаркаши Игокее и ове сезоне учествују у руском Винлајн Баскет купу, а средином седмице остварили су велику побједу против Парме из Перма у првом колу групне фазе.
Стратег руског тима је искусни стручњак Јевгениј Пашутин који је за АТВ говорио о бројним темама.
"Била је сјајна организација овдје. Мислим да је српска кошарка једна од најбољих у Европи, као и српска школа кошарке и тимови. Знали смо колико је тешко играти у гостима, Игокеа је данас показала жељу, имали су високе проценте шута и квалитет. Приморали су нас да играмо физички јаку утакмицу и одбрану у првој четвртини. Током друге смо пронашли начин да се прилагодимо, али мислим да нисмо били довољно мобилни, дефанзивно нисмо контролисали скок и Игокеа је имала доста отворених шутева. Тешко је побиједити када примите стотину поена и губите у скоковима. Мислим да је такмичење попут Винлајн Баскет купа на веома високом нивоу. Прошле године је одржано први пут, било је веома узбудљиво. Ми смо успјели да дођемо до фајнал-фора и било је то велико славље и велики успјех за Парму јер смо избацили Локомотиву Кубањ. Ове године је још теже. Игокеа, Зенит, ЦСКА. Имамо тешку групу и свака утакмица је као финале. Мислим да је, такође, све веома добро организовано, доста је добрих ствари попут познатих музичара, умјетника из Русије који долазе, тако да је веома добро организовано. Такође, хвала српским тимовима, ФМП и Игокеа су пристали да учествују у Баскет купу. То је веома важно за Русију сада, поготово зато што не играмо међународна такмичења. Зато то заиста цијенимо. Кошаркашки, Парма има веома талентован тим, али морамо да се држимо заједно, да се разумијемо и да играмо једни за друге", рекао је Пашутин.
Репрезентације Русије и клубови и даље не могу да учествују на међународним такмичењима, а Пашутин сматра да је ово прави тренутак за развој младих играча.
"Мислим да је ово тренутак за младе момке и нову генерацију да се развије. Зоран Лукић је селектор репрезентације и сада имају нови прозор и нови камп на којем тренирају младе играче. Не само младе, него сви талентовани момци из Русије могу да дођу и да учествују и играју пријатељске утакмице. Мислим да је ово добро вријеме за њихов развој, надам се да ће се Русија, када се све ово заврши, вратити на Олимпијске игре и у европску кошарку. Можемо да изведемо нову генерацију. Сви клубови сада, Парма, Локомотив, Зенит, ЦСКА...ми имамо нашу академију, како прошле тако и ове године. Нова генерација долази и ради. Није лако, морамо да направимо резултате и развијамо младе играче, али радимо на томе, сви руски клубови раде на томе. Цијеним то" каже Пашутин.
У тренерској каријери водио је ЦСКА, био селектор репрезентације Русије, али постигао и сјајне резултате у Локомотиви Кубањ. Ипак, за најбољи тренутак изабрао је актуелни, на клупи Парме.
"Мислим да је најбољи тренутак ове године. Респектујем све клубове, све организације и цијеним сада све у Парми јако пуно. Желимо заједно, цијели стручни штаб и ја, да донесемо неке сјајне резултате за Парма регион, јер овај регион заиста воли кошарку и имају велику традицију. Урал, сјећате се, Урал је био шампион и учествовао у Евролиги. Мислим да можемо то да урадимо и позвали смо све момке да се боре за Топ 4 у Русији. Није лако, били смо пети прошле године. Боримо се, али како да кажем, добијемо циљеве од нашег предсједника Сергеја Богуславског и управе и идемо ка њима. Тренутно, градимо тим да будемо међу четири најбоље екипе, што није лако. Свака утакмица је као ова, веома тешка, снажна и ми желимо да будемо јаки. Радимо све што је до нас, од играча до тренера, да се боримо за ове циљеве", поручио је Пашутин.
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