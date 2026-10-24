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Стара српска воденица крије језиву тајну? "Ко у њој заноћи, можда неће дочекати јутро"

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24.10.2026 19:44

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Воденица
Фото: Pexels/Zak Mogel

Скривена међу дрвећем, далеко од знатижељних погледа, у селу Зарожје код Бајине Баште и данас одолијева зубу времена воденица која се, према народном вјеровању, повезује са најпознатијим српским вампиром Савом Савановићем.

Иако је одавно престала да меље жито, прича о њеном тајанственом чувару и даље живи, а мјештани тврде да се ни данас нерадо пролази поред ње ноћу.

Према ријечима мјештана, деценијама се преноси прича да онај ко преноћи у старој воденици неће дочекати јутро.

„Постоје те приче које се деценијама преносе с кољена на кољено, да ко заноћи у тој воденици ујутру не осване. Поточара одавно не меље и у њој нема никога, али свеједно током ноћи није свеједно ићи овим путићем који пролази поред саме воденице. Људи се и дан-данас плаше. Вода застрашујуће хуји, нерijetко се чују неки чудни звуци, тако да ноћу пролази само ко баш мора“, рекао је мјештанин Светлан Прокић.

Према легенди, Сава Савановић био је мјештанин управо Зарожја, а након смрти се, како се вјеровало, повампирио и прогонио посјетиоце све до 1880. године, када је његов гроб пронађен, ископан, а тијело прободено глоговим коцем оружјем за које се у народним предањима вјерује да може убити вампира.

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Шира јавност чула је за ову легенду након што је српски писац Милован Глишић написао приповијетку „Послије деведесет година“. Инспирацију је пронашао у предању према којем су из Савиног сандука излетјела два ноћна лептира, која су наредних 30 година давила новорођенчад у западној Србији. Мјештани Зарожја кажу да би једини доказ да је вампир заиста постојао могла бити управо та лептирица, која се, како тврде, и данас понекад појављује.

„Има та већа лептирица која често може да се види поред потока. Ако се неко од мјештана затекне ту и види је, свако се скамени и претрне од страха“, додао је Прокић.

Популарности овог мјеста допринијела је и екранизација Глишићеве приповијетке у једном од најпознатијих српских хорор филмова „Лептирица“. Напуштена воденица тако је постала занимљива бројним путницима који желе да посјете ово, како га називају, уклето мјесто.

Мјештани сматрају да би воденица могла постати и значајна туристичка атракција у западној Србији.

„Ми мјештани смо сложни да се ова воденица да на управљање некој туристичкој организацији, како би се искористио овај потенцијал. Годинама уназад виђали смо људе како је загледају и обилазе. Ми бисмо предложили и да ко жели и ко смије заноћи у њој и преспава е, то би тек био доживљај“, рекао је Драган Јагодић, предсједник Мјесне заједнице Зарожје.

Да напуштена воденица Саве Савановића може бити занимљива туристичка атракција сагласан је и Обрад Павловић из Туристичке организације „Тара-Дрина“.

„Постоји заиста огромно интересовање за посјету овом мјесту, легенда о Сави Савановићу још увијек живи. Воденица је реновирана, прилазни пут до ње је у добром стању, тако да је она сама по себи права атракција“, истакао је Павловић.

Они који су је посјетили кажу да језа не пролази ни усред бијела дана. Зато, ако се упутите ка старој воденици у Зарожју, понесите добру обућу а ако вјерујете у старе приче, народно предање савјетује и црвени конац, бијели лук и глогов колац.

(Телеграф)

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Тагови :

Воденица

Сава Савановић

Вампир

Србија

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