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Тијело пронађено у баракама: Сумња се да је особа преминула знатно раније

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24.10.2026 17:06

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

У београдском насељу Медаковић пронађено је тијело за сада неидентификоване особе, сазнаје се незванично.

Према првим информацијама, тијело је пронађено у баракама у овом дијелу Београда, а постоји сумња да је особа преминула знатно раније.

У овом тренутку није познат идентитет преминуле особе, као ни тачно вријеме и узрок смрти.

Такође, нема потврђених информација о томе да ли постоје околности које би указивале на насилну смрт.

Очекује се да надлежни органи утврде све околности овог случаја, преноси Курир.

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Тагови :

пронађено тијело

беживотно тијело

Београд

тијело у фази распадања

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