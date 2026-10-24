Тијело пронађено у баракама: Сумња се да је особа преминула знатно раније

Аутор:АТВ редакција
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У београдском насељу Медаковић пронађено је тијело за сада неидентификоване особе, сазнаје се незванично.
Према првим информацијама, тијело је пронађено у баракама у овом дијелу Београда, а постоји сумња да је особа преминула знатно раније.
У овом тренутку није познат идентитет преминуле особе, као ни тачно вријеме и узрок смрти.
Такође, нема потврђених информација о томе да ли постоје околности које би указивале на насилну смрт.
Очекује се да надлежни органи утврде све околности овог случаја, преноси Курир.
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