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Стевандић: Народна скупштина доказала свој субјективитет и истрајност

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24.10.2026 16:37

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Ненад Стевандић
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је данас на Палама да је Народна скупштина Републике Српске за 35 година доказала свој субјективитет и истрајност.

Стевандић је истакао да је Народна скупштина у 35 година постојања одржала 505 сједница, усвојила 2.357 закона, донијела 3.471 одлуку, 1.795 закључака, 13 резолуција, 31 декларацију, два става и седам протеста.

"Тиме је Народна скупштина раме уз раме са много старијим парламентима у свијету", рекао је Стевандић на конференцији за новинаре на Палама.

Стевандић је рекао да је сачувано и ојачано оно што је прво сазив поставио прије 35 година.

"Ставили смо интересе српског народа на прво мјесто", рекао је Стевандић.

Он је поручио да све оптужнице нису успјеле да их поколебају.

"Посљедњи сазив Народне скупштине Републике Српске издржао је највећи притисак, али нисмо поклекли", рекао је Стевандић.

Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године у Сарајеву под првобитним називом Скупштина српског народа у БиХ, преноси Срна.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Република Српска

Пале

Народна скупштина Републике Српске

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