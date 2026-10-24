Аутор:АТВ редакција
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У Палама је одржана свечана академија поводом 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске.
Република Српска је настала као историјска правда за народ који је издржао све геноциде у немогућим историјским условима када је скоро читав свијет био против српског народа, рекао је данас предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Стевандић је на академији поводом 35 година постојања Народне скупштине Републике Српске која се одржава у Палама истакао да је Српска избрисала највеће српске подјеле, јер је створена сложно под једном заставом, идејом и грбом.
"Заједно су били дјеца четника и партизана, без ружне ријечи, подјеле без обзира ко је којој политичкој опцији припадао. Такви морамо да будемо сутра", поручио је Стевандић.
Он је истакао да је највећа вриједност тренутног сазива Народне скупштине у томе што од настанка Републике Српске представља прво српско руководство које није оборено, издано и није се подијелило међусобно.
Предсједник Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" Стеван Медић рекао је данас у Палама да је створити Републику Српску прије 35 година био одговоран посао исто као што је велика одговорност очувати је све те године.
Медић је рекао да је данашњи дан рођендан Републике Српске и да је стварати државу био одговоран и храбар посао, али да су тадашњи посланици имали храбрости.
"Ми смо ушли у тај посао да заштитимо српски народ на територији на којој је живио. Ми нисмо ушли у тај посао да бисмо ратовали. Захваљујући тадашњем руководству, нашој војсци, нашем народу, ми смо имали јединство и успјели да функционишемо као једна држава", рекао је Медић.
Медић је истакао да су тада стварали државу која је требала бити у саставу Србије, те да и данас постоји та идеја и жеља.
Министар одбране Србије Братислав Гашић рекао је да формирање Народне скупштине Републике Српске прије 35 година свједочи о одлучности и храбрости политичких представника српског народа да стану у заштиту националних интереса и поручио да Србија, као гарант Дејтонског мировног споразума чврсто стоји на позицијама очувања његовог слова и духа.
Гашић је на свечаној академији поводом формирања Скупштине српског народа у БиХ на данашњи дан 1991. године истакао да је ова одлучност српских политичих представника награђена успостављањем и признањем конститутивних елемената државне власти данашње Републике Српске.
"Дејтонски мировни споразум верификовао је територијална и политичка права српског народа у БиХ и Србију као гарант њиховог очувања и спровођења", изјавио је Гашић и додао да Србија чврсто стоји на позицијама очувања споразума, те да од тог опредјељења никада неће одустати.
Министар одбране Србије Братислав Гашић рекао је да формирање Народне скупштине Републике Српске прије 35 година свједочи о одлучности и храбрости политичких представника српског народа да стану у заштиту националних интереса и поручио да Србија, као гарант Дејтонског мировног споразума чврсто стоји на позицијама очувања његовог слова и духа.
Гашић је на свечаној академији поводом формирања Скупштине српског народа у БиХ на данашњи дан 1991. године истакао да је ова одлучност српских политичих представника награђена успостављањем и признањем конститутивних елемената државне власти данашње Републике Српске.
"Дејтонски мировни споразум верификовао је територијална и политичка права српског народа у БиХ и Србију као гарант њиховог очувања и спровођења", изјавио је Гашић и додао да Србија чврсто стоји на позицијама очувања споразума, те да од тог опредјељења никада неће одустати.
Академији су присуствовали предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, предсједник Организационог одбора за обиљежавање 35 година постојања и рада Народне скупштине Милорад Додик и премијер Републике Српске Саво Минић.
Академији је присуствовао и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов.
Претходно су положени вијенци код Споменика "Саборност" на Тргу стваралаца Републике Српске.
Народна скупштина основана је 24. октобра 1991. године у Сарајеву, под називом Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини.
Одлуку о њеном формирању донијели су српски посланици изабрани на првим вишестраначким изборима 1990. године.
Оснивањем Скупштине започет је процес политичког и институционалног организовања који је у наредним мјесецима водио ка проглашењу Републике, доношењу Устава и изградњи њених институција.
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