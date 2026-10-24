Опрез приликом брисања фотографија на телефону: Један корак може све уништити

Аутор:АТВ редакција
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Телефон јавља да је меморија скоро пуна, па отварате фотографије и почињете брисати старе снимке.
Рачунате да су већ сачуване у облаку и да ћете их тамо пронаћи када затребају.
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Међутим, исход зависи од апликације и опције коју изаберете: обичним брисањем можете уклонити и фотографију сачувану на налогу.
Гугл у својим упутствима упозорава да брисање из апликације Гугл фотографије уклања и копију на уређају. Ако је фотографија бекапована, брисање се одражава и на другим уређајима на којима је укључено бекаповање. Зато премјештање у отпад није начин да се уклони само локална копија, а она у облаку сачува.
За ослобађање меморије телефона Гугл фотографије имају посебну опцију „Ослободи простор на овом уређају”. Она уклања локалне копије фотографија и видео записа који су већ бекаповани. На Андроиду се налази у менију који се отвара додиром на профилну слику или иницијале налога. Апликација затим приказује колико простора може бити ослобођено.
Прије тога треба провјерити да ли је пренос заиста завршен и да ли користите одговарајући Гугл налог. Сама чињеница да је бекаповање укључено не значи да је свака нова фотографија већ пренијета. У апликацији проверите статус бекаповања, а код важних снимака и податке о појединачној фотографији.
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Након уклањања локалних копија, фотографије остају доступне у Гугл фотографијама и на њиховој интернет страници. Међутим, више их нећете нужно видјети у уграђеној галерији телефона, а за преглед уклоњених снимака биће потребна интернет веза. Тако ослобађате простор на телефону, док фотографије остају сачуване на Гугл налогу.
Сличан опрез потребан је корисницима Ајфона са укљученим Клауд фотографијама. Епл наводи да се фотографија обрисана на једном уређају брише свуда гдје се користи иста Клауд колекција фотографија. Та услуга одржава колекцију усклађеном међу уређајима, а фотографије из ње се не дуплирају у посебној иЦлоуд бекап копији уређаја.
За уштеду простора на Ајфону постоји опција оптимизације меморије. Уређај тада задржава верзије које заузимају мање простора, док оригиналне фотографије и видео записи остају на Клауду. Опција се налази у подешавањима Клауд фотографија, а изглед менија зависи од верзије система.
Ако сте фотографије већ случајно обрисали, одмах провјерите Отпад односно фолдер Недавно обрисано. Епл омогућава опоравак из тог фолдера током 30 дана. Код Гугл фотографија такође провјерите отпад прије било каквог даљег чишћења; трајно обрисане ставке не могу се вратити њиховом уобичајеном функцијом опоравка.
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За посебно важне фотографије корисно је чувати додатну копију на рачунару или екстерном диску. Прије већег чишћења провјерите можете ли је отворити и прегледати. Тако породичне успомене неће зависити од једног налога и једног погрешног додира.
(Блиц)
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