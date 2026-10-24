Игокеа поражена од Црвене звезде

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее поражени су од Црвене звезде резултатом 81:80 у неизвјесној завршници. Екипа из Лакташа водила је током највећег дијела утакмице, али није успјела да искористи посљедњи напад за побједу.
Игокеа је одиграла сјајно прво полувријеме под вођством Ненада Стефановића, па је на одмор отишла са чак 17 поена предности. Међутим, Црвена звезда се пробудила почетком треће четвртине, направила велику серију и вратила се у меч.
Домаћи су успјели да одбију тај налет, али у посљедњој четвртини нису имали довољно снаге да дођу до побједе. Кључне поене у завршници за црвено-бијеле постигао је Чима Монеке, док је квалитет београдског тима на крају пресудио.
Црвена звезда је тако, након пораза од Партизана, показала реакцију уочи дуплог евролигашког кола.
Најефикаснији у побједничком тиму био је Тајсон Картер са 18 поена, док је Џеред Батлер додао 15. У редовима Игокее Лазар Стефановић постигао је 18 поена, а Нејтанел Пјер-Луис убацио је 14.
Игокеу већ у уторак очекује нови изазов у ФИБА Лиги шампиона, када у Лакташе стиже Славија из Прага.
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