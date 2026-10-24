Седам особа нестало након урушавања зграде у Кенији, спасавање и даље траје

Аутор:АТВ редакција
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Седам особа води се као нестало након што се зграда у изградњи срушила у Најробију, главном граду Кеније, а акција потраге и спасавања и даље траје, пренио је данас Би-Би-Си.
Вјерује се да су нестале особе биле у продавницама које су се налазиле у приземљу зграде.
Десетине грађевинских радника налазиле су се на горњим спратовима у тренутку урушавања, али су успјеле да изађу углавном неповријеђене.
Званичник Министарства унутрашњих послова Кипчумба Муркомен изјавио је да је 66 од 67 грађевинских радника, који су се у тренутку несреће налазили у згради, успјело да изађе неповријеђено, док је један радник задобио повреде које нису опасне по живот.
Зграда је била у изградњи када се у петак поподне урушила, а на снимцима се види да је објекат и даље био окружен скелама.
Званичници су навели да је у доњим дијеловима зграде већ било отворено 11 продавница.
Акцију спасавања отежава страховање да би употреба грађевинских машина, попут багера, могла да ограничи доток ваздуха заробљеним људима.
🇰🇪 An 18-storey building under construction collapsed in Nairobi, Kenya
Numerous people, including construction workers and nearby pedestrians, are trapped under the rubble. https://t.co/ErrXr9dzJE— Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2026
Због тога су спасилачке екипе, према писању локалног листа „Дејли нејшн“, престале да користе тешку механизацију.
Кенијска Национална управа за грађевинарство саопштила је да је идентификовала компанију која је изводила радове, као и архитекту и грађевинског инжењера, али није прецизирала да ли је објекат био подвргнут инспекцији прије петка.
Гувернер Најробија Џонсон Сакаџа изјавио је за локалне медије да власници зграде нису посједовали потребну документацију за њено коришћење.
Он је истовремено позвао централну владу да локалним властима додијели већа овлашћења за кажњавање инвеститора који занемарују одобрене грађевинске планове и безбједносне стандарде.
Како наводи Би-Би-Си, урушавања зграда нису ријетка појава у Најробију, а као узроци се често наводе лош квалитет градње или неодговарајуће планирање
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