Забиљежен тренутак у којем су запалили полицајца: Жестоко насиље на улицама Тиране

Аутор:АТВ редакција
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У најновијем од неколико сукоба полиције и демонстраната у Албанији, који трају од средине октобра, нападнуте су владине зграде, а десетине демонстраната су приведене, након незапамћеног насиља у којем су запаљени и поједини припадници полиције.
Власти су саопштиле да је повријеђено више од 300 демонстраната и полицајаца.
Демонстранти су се одазвали позивима организатора упућеним студентима и другим грађанима широм Албаније да присуствују скупу.
У најновијем од неколико сукоба полиције и демонстраната у Албанији, који трају од средине октобра, нападнуте су владине зграде, а десетине демонстраната су приведене, након незапамћеног насиља у којем су запаљени и поједини припадници полиције.
Средњошколци и студенти захтијевају ниже школарине, већа државна улагања у образовање и боре се против корупције у образовном систему. Неки од њих придружили су се ширем антивладином покрету, који позива на оставку премијера.
Како се види на снимку, демонстранти су гађали полицију, која је користила водени топ како би растјерала окупљене. На почетку снимка полицајац трчи кроз гомилу док је у пламену, а на крају се баца на земљу.
Подсјетимо, албански премијер Еди Рама позвао је данас на дијалог уочи најављеног протеста студената и грађана у Тирани, као и у околним албанским градовима.
(Информер)
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