Које су најопасније лампице на аутомобилу и када одмах треба стати?

Аутор:АТВ редакција
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Возачима се током вожње могу упалити различите лампице на инструмент-табли, али неке од њих упозоравају на озбиљан квар због којег је потребно одмах зауставити аутомобил.
Игнорисање таквих упозорења може довести до великих трошкова поправке, а у појединим ситуацијама и угрозити безбједност у саобраћају.
Црвена лампица уља, упозорење на температуру мотора и лампица кочионог система спадају међу најважнија упозорења на која возачи треба одмах да реагују.
Црвена лампица у облику кантице за уље може указивати на пренизак притисак уља у мотору. Ако се упали током вожње, потребно је безбједно зауставити аутомобил и угасити мотор.
Наставак вожње може изазвати озбиљна оштећења мотора. Само доливање уља није увијек довољно јер узрок може бити и квар система за подмазивање.
Црвена лампица са симболом термометра у таласима упозорава на превисоку температуру мотора, односно могуће прегријавање.
Возач треба безбједно да се заустави и угаси мотор. Не треба отварати чеп посуде за расхладну течност док је мотор врућ јер врела течност и пара могу изазвати озбиљне опекотине.
Црвена лампица са узвичником у кругу или ознаком „BRAKE“ може указивати на активирану паркирну кочницу, низак ниво кочионе течности или проблем у кочионом систему.
Ако лампица остане упаљена након отпуштања паркирне кочнице, нарочито ако се промијени осјећај на папучици или ослаби кочење, потребно је зауставити возило и организовати преглед. Не треба настављати вожњу ако постоји сумња да кочнице не раде исправно.
Црвена лампица у облику акумулатора обично означава проблем са системом пуњења, а не нужно квар самог акумулатора. Узрок може бити алтернатор, ремен или електрични спојеви.
Ако се упали током вожње, аутомобил може остати без електричне енергије и угасити се. Потребно је безбједно се зауставити и провјерити квар.
Лампица са ознаком „AIRBAG“ или „SRS“ упозорава на могући квар система ваздушних јастука или затезача сигурносних појасева. Обично не значи да аутомобил треба одмах зауставити, али квар не треба занемарити јер у случају судара систем можда неће правилно реаговати.
Жуте лампице које захтијевају пажњу
Жута лампица у облику мотора може указивати на различите проблеме, од квара сензора до неправилног рада система за убризгавање или контроле издувних гасова.
Ако лампица стално свијетли, а аутомобил ради нормално, потребно је што прије заказати дијагностику. Ако трепери, мотор губи снагу, тресе се или се чују неуобичајени звукови, треба безбједно стати и потражити стручну помоћ.
Код дизел-аутомобила лампица ДПФ филтера упозорава на проблем са филтером честица, често због накупљене чађи. У неким случајевима потребна је регенерација филтера, али поступак зависи од модела возила и упутства произвођача.
Ако се уз лампицу појаве и друга упозорења, аутомобил изгуби снагу или се упали црвена лампица, не треба покушавати наставити вожњу на своју руку.
Жута лампица са ознаком „ABS“ означава могући квар система против блокирања точкова приликом кочења. Основне кочнице могу и даље радити, али АБС можда неће бити доступан, што може отежати контролу над возилом при наглом кочењу.
Вожњу треба прилагодити условима на путу и што прије провјерити систем.
Црвена: најчешће упозорава на озбиљан проблем или стање које захтијева хитну реакцију. Зауставите се чим то можете безбједно учинити.
Жута или наранџаста: упозорава на квар или потребу за провјером. Озбиљност зависи од симбола и понашања аутомобила.
Зелена или плава: углавном означава да је нека функција укључена, попут дугих свјетала или показивача правца.
Боја није једини критеријум. Увијек треба погледати упутство за конкретан аутомобил јер значење појединих симбола и препоручена реакција могу се разликовати.
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