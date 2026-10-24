Борац срушио ПАОК у Борику

Аутор:АТВ редакција
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Рукометаши Борца савладали су ПАОК у Борику 26:19 у реванш утакмици другог кола ЕХФ Европа купа.
Тим Мирла Микића показао је карактер након Солунских минус 19 и пред домаћом публиком стигао до тријумфа.
Њежић са седам голова био је накефикаснији код Борца. Граховац је уписао 17 одбрана.
Елефтериадис са шест голова предводио је побједнички тим.
ПАОК је продужио у трећу рунду, док се Борац окреће домаћем шампионату, гдје већ у четвртак дочекује Извиђач.
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