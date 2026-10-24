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Маск: Украјинска војска користи "Старлинк" да убија људе

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24.10.2026 21:44

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Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Извршни директор компаније "Спејсекс" Илон Маск истакао је да украјинска војска користи "Старлинк" за офанзивне операције ради "убијања људи".

"Украјинска војска је прекршила услове коришћења "Старлинка" и користила га за офанзивне нападе дроновима да убија људе. Та рупа је затворена прошле седмице", рекао је Маск на Иксу, понављајући да је "Старлинк" намијењен искључиво за одбрамбене операције.

Он је истакао да ако би "Старлинк" био искључен, украјинска линија фронта би се одмах урушила.

"Ово није пријетња, то је једноставно чињеница", напоменуо је Маск.

Поред тога, Маск је истакао да је компанија "Спејсекс" допринијела одбрани Украјине далеко више него "било која приватна компанија на Земљи"

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Тагови :

Илон Маск

Украјина

Старлинк

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