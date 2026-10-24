Мерц: Европљани губе повјерење у политику ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да Европљани губе повјерење у политику Европске уније.
"Назовимо ствари правим именом. Многи људи више не вјерују овој европској политици, овој ЕУ", рекао је Мерц на конгресу Хришћанско-социјалне уније (ЦСУ) у Баварској.
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Он је додао да се европске нације, укључујући Њемачку, тренутно суочавају са "заиста великим изазовима", ситуацијом која захтијева од руководства ЕУ да крене ка конкретним акцијама.
"Људи морају да врате повјерење. И не можемо се једноставно ограничити на опширне описе ових проблема. Морамо их ријешити", истакао је Мерц.
Француски посланик Европског парламента Тијери Маријани рекао је за РИА Новости да међу грађанима европских земаља расте умор због продужене подршке Украјини.
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"То је узроковано растућим рачунима, стагнирајућом платом, колапсом јавних служби и расипањем средстава, што, умјесто финансирања европске економије, подстиче корупцију великих размјера у Украјини", рекао је он.
(Срна)
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