Истраживање показало које су најбоље године за брак

Аутор:АТВ редакција
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Постоји низ различитих фактора који ће утицати на то да ли ви и ваш партнер треба да почнете да размишљате о браку. Један од фактора о коме психолози често говоре односи се на године.
Иако се успјешан брак може десити у било ком тренутку у животу, постоје неке доби за које се стручњаци слажу да су погодније за хармоничан брак.
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"У просјеку, што је пар млађи када се вјенча, то има више проблема - каже др Вајат Фише лиценцирани психолог који је специјализован за брачно савјетовање, пише Бридес.
Он додаје да су бракови који се дешавају када су оба партнера у касним тинејџерским годинама или раним 20-им обично повезани са већом стопом развода. Разлог је, објашњава, тај што се људи много мијењају у овом периоду.
Људи толико расту у двадесетим годинама. Ако се рано вјенчате, ризик да ћете се драстично промијенити и пробудити се као да немате ништа заједничко са супружником и да желите другачије ствари у животу је висок", објашњава он.
Још један ризик од брака у овим годинама је да вам то не даје много могућности да истражите своје могућности.
Са неуролошког становишта, Келси Торгерсон, лиценцирани клинички социјални радник, каже да је важно чекати док се ваш мозак потпуно не развије – што се дешава са 25 година.
"Вјерујем да је најбоље сачекати до овог маркера. Такође је важно да са партнером искусите стресне ситуације које превазилазите, требало би да видите како се носите са образовањем, послом...Желите да знате да имате стратегије управљања конфликтима за здрав успјешан брак.
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Психолози сматрају да је потребно имати "вјештине за одржавање брака". Свијест, зрелост и ниво комуникације су потребни да би основе брака биле јаке и постојане.
Др Фишер вјерује да су бракови који се склапају када је пар у касним 20-им и средњим 30-им најуспјешнији.
"Када стигнемо до касних 20-их, имамо јасан осјећај ко смо и шта желимо од живота. Када дођете до овог узраста, постајете стабилнији, сталоженији сте и више сте фокусирани на то ко сте. Да не спомињем да је већа вјероватноћа да ћете бити финансијски стабилни, што је оптимално ако желите да оснујете породицу", каже доктор за Бридес.
(НовостиМагазин)
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