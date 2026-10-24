Паркинг у Бањалуци - ко има право да одређује правила?

Аутор:Милица Марјановић
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Нови правилник о паркирању на јавним паркиралиштима отворио је питање надлежности градоначелника да самостално проширује зоне наплате.
Адвокат Александар Јокић сматра да за то нема право, упркос одлуци Скупштине града из августа којом му је дато овлашћење за доношење правилника. Коначну ријеч, каже, даће Уставни суд Републике Српске.
"Градоначелник нема право да донесе такав правилник по мом мишљењу, међутим коначан суд ће морати да донесе уставни суд имајући у виду њихову претходну одлуку у којој су изричито навели да правилник не може донијети градоначелник него скупштина града сада ће бити питање за уставни суд да ли скупштина града то своје право може да пренесе на градоначелника овом одлуком", рекао је адвокат Александар Јокић.
Јокић процјењује да би се на одлуку Уставног суда могло чекати и до годину и по. У међувремену, предсједник Скупштине града Љубо Нинковић најављује да ће, уколико то не учини Скупштина, сам покренути оцјену уставности и законитости правилника, јер сматра да градоначелник задире у надлежности Скупштине над градском имовином.
"То није његова надлежност јер је у питању имовина града којом по закону о локалној самоуправи управља искључиво Скупштина града у нашем граду или скупштина општина у другим општинама и градовима, позваћемо га на првој сједници редовној да покушамо разријешити ту дилему узимања надлежности која му нису прописана законом", истакао је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Да је проблем настао још у августу, када је Скупштина града градоначелнику дала овлашћења за доношење правилника, сматра и одборник Народног фронта Дијана Јешић. Према њеном ставу, паркирање је у надлежности Скупштине, а посљедице спорних одлука осјетиће грађани.
"Ово је директна посљедица која је усвојена у августу мјесецу и којом су дата овлаштења градоначелнику која му нису смјела бити дата јер паркинг је у надлежности скупштине и та одлука је усвојена тако како је усвојена", рекла је одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука Дијана Јешић.
С друге стране, одборник ПДП-а Драган Милановић сматра да градоначелник није прекорачио овлашћења. Тврди да је правилником само одредио зоне паркирања, док је цијене већ утврдила Скупштина града.
"Градоначелник је сада само дефинисао у складу са надлежностима као што му закон о локалној самоуправи члан 82 став 3 каже да доноси правилнике и то је тај правилник и одређује зоне, а цијене зона су одређене скупштинском одлуком, по мени је то дакле једна погрешна интерпретација", изјавио је одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука Драган Милановић.
Док се надлежни споре о законитости правилника, становници Старчевице упозоравају на недостатак паркинг-мјеста и поручују да би Град првенствено требало да обезбиједи додатне капацитете, па тек онда проширује наплату.
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