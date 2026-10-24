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Каран послао снажну поруку поводом 35 година Народне скупштине Српске

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24.10.2026 19:15

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да је српски народ 1991. године изабрао пут слободе, политичког самоопредјељења и институционалног организовања.

Каран је истакао да снажне и одлучне поруке, као и историјски акти које је Народна скупштина доносила током протеклих деценија, свједоче о истрајности на том путу.

"Била ми је изузетна част да данас присуствујем обиљежавању 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске, институције која већ три и по деценије представља један од темеља политичког и институционалног живота Републике Српске", навео је Каран на Иксу.

У Палама је данас свечано обиљежено 35 година постојања Народне скупштине Републике Српске

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Тагови :

Синиша Каран

Народна скупштина Републике Српске

35 година постојања НСРС

Република Српска

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