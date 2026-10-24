Каран послао снажну поруку поводом 35 година Народне скупштине Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да је српски народ 1991. године изабрао пут слободе, политичког самоопредјељења и институционалног организовања.
Каран је истакао да снажне и одлучне поруке, као и историјски акти које је Народна скупштина доносила током протеклих деценија, свједоче о истрајности на том путу.
"Била ми је изузетна част да данас присуствујем обиљежавању 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске, институције која већ три и по деценије представља један од темеља политичког и институционалног живота Републике Српске", навео је Каран на Иксу.
Српски народ је 1991. године изабрао пут слободе, политичког самоопредјељења и институционалног организовања, а снажне и одлучне поруке, као и историјски акти које је Народна скупштина доносила током протеклих деценија, свједоче о истрајности на том путу.
Била ми је изузетна част да данас присуствујем свечаној академији поводом 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске, институције која већ три и по деценије представља један од темеља политичког и институционалног живота Републике Српске.— Siniša Karan (@sinisa_karan) October 24, 2026
У Палама је данас свечано обиљежено 35 година постојања Народне скупштине Републике Српске
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