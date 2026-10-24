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Додик: Чувати политичку свијест о значају институција и права српског народа

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24.10.2026 18:36

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Додик: Чувати политичку свијест о значају институција и права српског народа
Фото: АТV

Предсједник Милорад Додик поручио је да је важно чувати зрелост, континуитет и политичку свијест о значају институција Републике Српске и права српског народа.

Додик је указао на то да је Народна скупштина Републике Српске основана као политички одговор на тадашње околности и као институционална заштита српског народа.

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Он је подсјетио да је улога Народне скупштине била да донесе организационе акте и законе неопходне за успостављање институција Републике Српске, међу којима су били и закони о Влади и Војсци Републике Српске.

"Важно је да се присјетимо тих догађаја и чињенице сагледамо из угла данашњег времена", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је нагласио да је Народна скупштина формирана неколико мјесеци прије почетка оружаног сукоба, што показује да оснивање институција Републике Српске није било повод за рат.

Према његовим ријечима, током рата Народна скупштина је била централно мјесто доношења политичких одлука, утврђивања преговарачких платформи и разматрања мировних рјешења.

Додик је указао да је Народна скупштина донијела и одлуку да Србија у име Републике Српске води преговоре и потпише Дејтонски мировни споразум.

"Прихватили смо споразум који није био у потпуности по нашој вољи, али којим је Република Српска међународно верификована као политички субјект. Зато је важно да чувамо зрелост, континуитет и политичку свијест о значају наших институција и права српског народа", нагласио је Додик.

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Он је посебно истакао улогу доскорашњег предсједника Србије Александра Вучића и његов наступ у Генералној скупштини УН поводом резолуције о Сребреници.

"Показао је одлучност да брани српски народ и одиграо историјску улогу у очувању његове слободе и позиције, како у Србији, тако и у Републици Српској", навео је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Народна скупштина Републике Српске

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