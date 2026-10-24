Logo

У саобраћајној несрећи повријеђен мотоциклиста, полиција на терену

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 18:18

Коментари:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У послијеподневним сатима дошло је до саобраћајне несреће у Семизовцу код Сарајева.

Како је за ЦрнуХронику потврдио дежурни у Оперативном центру МУП-а КС, до несреће је дошло у 15 сати.

"Несрећа се догодила код Енергопетролове пумпе. У несрећи су учествовали мотоцикл и једно путничко возило", потврђено је.

Протести у Тирани

Регион

Демонстранти у Тирани запалили полицајца: Хаос током протеста

Није познато усљед чега је дошло до несреће, а у истој је мотоциклиста задобио повреде, чији степен није познат.

Више информација биће накнадно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

МУП Кантон Сарајево

Саобраћајна несрећа

повријеђен мотоциклиста

Коментари (0)

Прочитајте више

Злато

Економија

Цијена злата пала испод 4.000 долара по унци

50 мин

0
Оптужен за убиство родитеља, а суд дозволио да троши њихов новац из затвора

Свијет

Оптужен за убиство родитеља, а суд дозволио да троши њихов новац из затвора

1 ч

0
Микрофон студио пјевање

Регион

Полиција у Сплиту прекинула концерт београдског бенда

1 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Пријетио комшији испред маркета, па му полиција пронашла пиштољ

1 ч

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Међу повријеђенима и дијете: Пала оплата са објекта у изградњи

2 ч

1
ротација ротације трептачи полиција возило

Хроника

Удес код Бањалуке, саобраћај отежан

3 ч

0
Удес мотоцикл

Хроника

Малољетни мотоциклиста без дозволе ударио у аутомобил, па у тролејбус

5 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Полиција пронашла 65 миграната без докумената

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

36

Додик: Чувати политичку свијест о значају институција и права српског народа

18

24

На улицама Париза најмање 110.000 људи: Немири у више градова

18

18

У саобраћајној несрећи повријеђен мотоциклиста, полиција на терену

18

09

Мерц: Европљани губе повјерење у политику ЕУ

17

57

Демонстранти у Тирани запалили полицајца: Хаос током протеста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима