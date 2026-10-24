У саобраћајној несрећи повријеђен мотоциклиста, полиција на терену

Аутор:АТВ редакција
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У послијеподневним сатима дошло је до саобраћајне несреће у Семизовцу код Сарајева.
Како је за ЦрнуХронику потврдио дежурни у Оперативном центру МУП-а КС, до несреће је дошло у 15 сати.
"Несрећа се догодила код Енергопетролове пумпе. У несрећи су учествовали мотоцикл и једно путничко возило", потврђено је.
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Није познато усљед чега је дошло до несреће, а у истој је мотоциклиста задобио повреде, чији степен није познат.
Више информација биће накнадно.
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