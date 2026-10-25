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Додик: Република Српска простор слободе, стабилности и економског развоја

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25.10.2026 08:25

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да Република Српска остаје простор слободе, стабилности и економског развоја, истичући да су јачање привреде, унапређење инфраструктуре и привлачење нових инвестиција међу приоритетима.

„Наш циљ је да наставимо јачати привреду, унапређивати инфраструктуру и стварати услове за нове инвестиције, отварање радних мјеста и бољи живот и рад наших грађана“, написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Осврћући се на протеклу седмицу, Додик је истакао и улогу Народне скупштине у стварању Републике Српске.

„Током ове седмице обиљежили смо 35 година од њеног оснивања и присјетили се значаја који је имала у нашем историјском развоју“, навео је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Република Српска

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