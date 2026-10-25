Додик: Република Српска простор слободе, стабилности и економског развоја

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да Република Српска остаје простор слободе, стабилности и економског развоја, истичући да су јачање привреде, унапређење инфраструктуре и привлачење нових инвестиција међу приоритетима.
„Наш циљ је да наставимо јачати привреду, унапређивати инфраструктуру и стварати услове за нове инвестиције, отварање радних мјеста и бољи живот и рад наших грађана“, написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Осврћући се на протеклу седмицу, Додик је истакао и улогу Народне скупштине у стварању Републике Српске.
„Током ове седмице обиљежили смо 35 година од њеног оснивања и присјетили се значаја који је имала у нашем историјском развоју“, навео је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
13 ч3
Република Српска
14 ч1
Република Српска
14 ч0
Република Српска
15 ч1
Најновије
Најчитаније
09
08
09
06
08
58
08
39
08
35
Тренутно на програму