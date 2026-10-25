Потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке: Погледајте које улице су затворене

Аутор:АТВ редакција
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Одјељење за саобраћај и путеве обавјештава грађане да ће данас, 25. октобра, због одржавања манифестације „6. Бањалука маратон“, у организацији Тркачко-рекреативног клуба Бањалука, бити обустављен саобраћај у више градских улица.
Обустава ће бити на снази у различитим временским интервалима, од 7.00 до 14.30 часова, а измјене ће обухватити и линије јавног градског, приградског и републичког превоза.
Улице затворене од 7.00 до 14.30 часова
Саобраћај ће бити обустављен у сљедећим улицама:
- Улица Теодора Колокотрониса, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице Ђуре Даничића, кроз кружну раскрсницу;
- Улица краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Булевара цара Душана до Алеје Светог Саве.
- Улица Олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра I Карађорђевића до Гундулићеве улице;
- Гундулићева улица;
- Улица Гавре Вучковића;
- Улица Мајке Југовића;
- Крфска улица;
- Улица Гаврила Принципа, на дијелу од Улице Стевана Булајића (Крфска) до Улице браће Југовића;
- Улица браће Југовића, на дијелу од Улице Гаврила Принципа до Улице војводе Пере Креце.
- Улица војводе Пере Креце;
- Улица браће Југовића, на дијелу од угла Улице војводе Пере Креце до Улице од Змијања Рајка;
- Улица од Змијања Рајка;
- Улица Крагујевачких и краљевачких жртава;
- Улица Симе и Илије Партала;
- Јагарска улица, на дијелу од Улице Симе и Илије Партала до предузећа „Дрвопродекс“.
Саобраћај ће бити обустављен и у Улици Јагаре, на дијелу од предузећа „Дрвопродекс“ до Цркве Покрова Пресвете Богородице у Карановцу.
- Улица Гаврила Принципа, на дијелу од Улице Милоша Обилића до Улице Бранка Мораче;
- Улица Бранка Мораче;
- Улица Скендера Куленовића, на дијелу од Улице Бранка Мораче до Улице Душка Кошчице;
- Улица краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Улице Душка Кошчице до Булевара цара Душана.
За вријеме обуставе саобраћај ће регулисати и преусмјеравати овлашћени припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Због обуставе саобраћаја, 25. октобра од 7.00 до 14.30 часова, аутобуси на више линија јавног градског и приградског превоза саобраћаће измијењеним трасама.
- Линије 1 и 6 преусмјеравају се из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока, а затим настављају постојећом трасом. У повратку ће саобраћати истим улицама обрнутим редослиједом.
- Линије 3 и 3Б преусмјеравају се са Булевара војводе Степе Степановића лијево на Булевар Десанке Максимовић, до кружног тока и назад.
- Линије 8, 9 и приградске линије према југу, за Бочац и Колa, преусмјеравају се из Улице Триве Амелице Западним транзитом према југу.
- Линија 9Б преусмјерава се из Булевара војводе Петра Бојовића право Источним транзитом, до кружног тока и назад.
- Линије 10, 12, 13, 13А, 13Б, 13Ц, 39 и 39А из смјера сјевера преусмјеравају се из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока, а затим назад истом трасом обрнутим редослиједом.
- Линије 7, 13П и 19 из смјера сјевера преусмјеравају се у Улицу Крајишких бригада до кружног тока, а затим назад истом трасом обрнутим редослиједом.
- Линија 14 саобраћаће улицама Српских устаника, Југ Богдана, Булеваром Десанке Максимовић, Булеваром Петра Бојовића, Булеваром српске војске, Улицом Триве Амелице и Улицом Крајишких бригада, до кружног тока код Гимназије. У повратку ће аутобуси саобраћати истим улицама обрнутим редослиједом.
- Линија 14Б преусмјерава се из Булевара војводе Петра Бојовића право Источним транзитом према Аутобуској станици.
- Линија 17 неће саобраћати.
- Линија 17А преусмјерава се са Ребровачког моста Источним транзитом, Улицом Триве Амелице и Западним транзитом. У повратку ће аутобуси саобраћати истим улицама обрнутим редослиједом.
Аутобуси на приградским и републичким линијама из смјера сјевера саобраћаће само до паркинга „Малта“.
Аутобуси на линијама републичког превоза из смјера Челинца биће преусмјерени Булеваром српске војске, одакле ће наставити постојећом трасом. Остале линије републичког превоза биће преусмјерене на Западни и Источни транзит.
Током обуставе саобраћаја, од 7.00 до 14.30 часова, аутобуси на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра I Карађорђевића биће преусмјерени на Западни и Источни транзит.
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