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Кафа повезана са 51 одсто мањим ризиком од поновне тромбозе: Колико шољица дневно?

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25.10.2026 09:53

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Чај, кафа, топли напитак, пиће
Фото: Pexel/Ketut Subiyanto

Конзумирање једне до двије шољице кафе дневно повезано је са мањим ризиком од поновне тромбозе код људи који су већ имали крвни угрушак, показала је студија спроведена у Норвешкој.

Истраживачи су утврдили да је код особа које су пиле ову количину кафе процијењени ризик од поновног догађаја био 51 одсто мањи него код оних који нису пили кафу.

Истраживање је обухватило 2.071 особу која је раније имала венску тромбоемболију, стање које укључује дубоку венску тромбозу и плућну емболију. Резултати су објављени у научном часопису Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis.

Аутори, међутим, наглашавају да је ријеч о уоченој повезаности, а не о доказу да кафа директно спречава настанак нових крвних угрушака.

Ризик није био исти код свих пацијената

Током просјечног периода праћења од 2,8 година забиљежено је 310 поновљених тромбоемболијских догађаја.

Учесници који су пили једну до двије шољице кафе дневно имали су 51 одсто мањи процијењени ризик од поновне тромбозе у поређењу са онима који нису пили кафу. Резултати су прилагођени узрасту и полу учесника.

Повезаност је остала слична и након што су узети у обзир и други фактори, укључујући индекс тјелесне масе, пушење и раније кардиоваскуларне болести.

Најизраженија повезаност уочена је код особа чији је први крвни угрушак био повезан са одређеним окидачем, као што су операција, повреда, акутна болест или дуготрајна непокретност. У овој групи, конзумирање једне до двије шољице кафе дневно било је повезано са 67 одсто мањим процијењеним ризиком од поновног догађаја у односу на неконзумирање кафе.

Већа количина кафе није показала додатну корист

Код особа које су имале крвни угрушак без препознатљивог окидача није утврђена значајна повезаност између конзумирања кафе и ризика од поновне тромбозе.

Истраживачи такође нису пронашли доказе да већа количина кафе доноси и већу корист.

Кафа не може замијенити терапију

Иако резултати указују на могућу повезаност између умјереног конзумирања кафе и мањег ризика од поновне тромбозе, они не доказују да кафа спречава стварање нових крвних угрушака.

За потврду ових налаза потребна су додатна истраживања. Особе које су имале тромбозу требало би да наставе са прописаном терапијом и да се о евентуалним промјенама у лијечењу савјетују са љекаром.

(Курир)

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Тагови :

Кафа

здравље

тромб

лијечење

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