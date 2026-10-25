Отац запалио кућу сина, па страдао у пламену: Један детаљ посебно је сумњив

Аутор:АТВ редакција
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Седамдесетседмогодишњи Предраг М. преминуо је у Клиничком центру у Београду од посљедица тешких опекотина задобијених у пожару у селу Брезовице код Драгачева, у којем су изгорјели породично домаћинство и теренско возило.
Истражни органи испитују околности трагедије, а посебну пажњу привукле су повреде које је мушкарац имао, а које нису биле повезане само са опекотинама.Пожар је избио 19. октобра, на дан крсне славе Томиндан, након што су, према незваничним информацијама, ескалирали раније нарушени породични односи.
Према сазнањима из истраге која преноси „Курир“, сумња се да је Предраг те вечери дошао до куће у којој живе његов син Н. М. и снаха, те бензином полио сутерен објекта. Убрзо је избио пожар, док су син и снаха били у кући, на првом спрату.
Ватра се проширила и на теренско возило у власништву његовог сина, паркирано у истом дворишту. У пожару је и Предраг задобио тешке повреде. Најприје је превезен у болницу у Чачку, а потом у Београд на специјализовано лијечење.
Упркос напорима љекара, преминуо је након два дана борбе за живот. Опекотине су, према објављеним информацијама, захватиле око 70 одсто његовог тијела.
Међутим, током медицинског прегледа уочене су и друге повреде, због чега су истражни органи затражили покретање обдукционог поступка како би се утврдио тачан узрок смрти и околности под којима су повреде настале.
Према незваничним информацијама, Предраг је посљедњих мјесеци живио код другог сина Г. М. у Трнави, након што га је син Н. М. удаљио из домаћинства у Брезовицама.
Полицијски инспектори настављају да прикупљају доказе и саслушавају свједоке како би расвијетлили све околности овог случаја. Предраг М. биће сахрањен на локалном гробљу у родном мјесту.
Истрага треба да утврди како је дошло до пожара, како су настале остале повреде и шта је довело до смртног исхода, преноси Курир.
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