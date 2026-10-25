У Србији до 9.00 часова изашло 12 одсто бирача

Аутор:АТВ редакција
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На парламентарним изборима у Србији до 9.00 часова гласало је 12 одсто бирача, прве су процјене ИПСОС-а и Цесида о излазности.Процјена је резултат 94 одсто обрађеног узорка.
На изборима 2023. године до 9.00 часова гласало је 5,3 одсто бирача.
У Србији се данас одржавају ванредни парламентарни избори, а бирачка мјеста биће отворена до 20.00 часова.
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