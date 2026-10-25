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У Србији до 9.00 часова изашло 12 одсто бирача

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25.10.2026 10:03

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Избори у Србији.
Фото: Tanjug/Oliver Bunić

На парламентарним изборима у Србији до 9.00 часова гласало је 12 одсто бирача, прве су процјене ИПСОС-а и Цесида о излазности.Процјена је резултат 94 одсто обрађеног узорка.

На изборима 2023. године до 9.00 часова гласало је 5,3 одсто бирача.

У Србији се данас одржавају ванредни парламентарни избори, а бирачка мјеста биће отворена до 20.00 часова.

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Тагови :

Избори у Србији 2026

Избори у Србији

Ванредни избори у Србији

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