Александар Вучић гласао у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Александар Вучић, носилац листе "Александар Вучић - Уједињена Србија" гласао је на бирачком мјесту у Новом Београду.
Бивши предсједник је са супругом Тамаром гласао на бирачком мјесту број 140 "Тесла - наука за живот", након што је чекао у реду више од два часа.
У Београду су јутрос гласали вршилац дужности предсједника Србије Ана Брнабић, премијер Србије у техничком мандату Ђуро Мацут, те министри у Влади Србије.
Лидер Покрета социјалиста Александар Вулин гласао је јутрос у пратњи супруге у Основној школи "Бранко Ћопић" на Видиковачком венцу.
Предсједник СНС-а Милош Вучевић гласао је у Новом Саду, као и предсједник Владе Војводине Маја Гојковић.
Један од носилаца листе Европска Србија Здравко Понош гласао је на бирачком мјесту на Врачару, у Основној школи "Светозар Марковић".
Кандидат на Студентској листи Дејан Бодирога гласао је на бирачком мјесту на београдском Хемијском факултету.
У Србији се данас одржавају ванредни избори за посланике Скупштине Србије, а грађани се опредјељују за једну од 18 изборних листа на којима је предложено 2.418 кандидата за 250 мјеста у парламенту.
Право гласа на изборима има 6.451.292 уписаних бирача, а гласа се на 8.392 бирачких мјеста. Бирачка мејста су отворена од 7.00 до 20.00 часова.
(Срна)
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