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Александар Вучић гласао у Београду

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25.10.2026 10:49

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Лидер СНС-а Александар Вучић
Фото: TANJUG/ AMIH HAMZAGIĆ

Александар Вучић, носилац листе "Александар Вучић - Уједињена Србија" гласао је на бирачком мјесту у Новом Београду.

Бивши предсједник је са супругом Тамаром гласао на бирачком мјесту број 140 "Тесла - наука за живот", након што је чекао у реду више од два часа.

У Београду су јутрос гласали вршилац дужности предсједника Србије Ана Брнабић, премијер Србије у техничком мандату Ђуро Мацут, те министри у Влади Србије.

Лидер Покрета социјалиста Александар Вулин гласао је јутрос у пратњи супруге у Основној школи "Бранко Ћопић" на Видиковачком венцу.

Предсједник СНС-а Милош Вучевић гласао је у Новом Саду, као и предсједник Владе Војводине Маја Гојковић.

Један од носилаца листе Европска Србија Здравко Понош гласао је на бирачком мјесту на Врачару, у Основној школи "Светозар Марковић".

Кандидат на Студентској листи Дејан Бодирога гласао је на бирачком мјесту на београдском Хемијском факултету.

У Србији се данас одржавају ванредни избори за посланике Скупштине Србије, а грађани се опредјељују за једну од 18 изборних листа на којима је предложено 2.418 кандидата за 250 мјеста у парламенту.

Право гласа на изборима има 6.451.292 уписаних бирача, а гласа се на 8.392 бирачких мјеста. Бирачка мејста су отворена од 7.00 до 20.00 часова.

(Срна)

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Тагови :

Александар Вучић

Александар Вучић – Уједињена Србија

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Избори у Србији

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