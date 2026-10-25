Додик обавља грађанску дужност: Стигао на бирачко мјесто

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је на бирачко мјесто, гдје ће обавити своју грађанску дужност.
Додик ће гласати у Генералном конзулату Србије.
Подсјећамо, данас, 25. октобра, у Србији се одржавају парламентарни избори за посланике Народне скупштине. Гласање је организовано и на више локација у Босни и Херцеговини, укључујући Генерални конзулат Србије у Бањалуци, за држављане Србије који су уписани у бирачки списак за гласање на том мјесту.
Бирачка мјеста у БиХ отворена су од 7.00 до 20.00 часова.
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