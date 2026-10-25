Logo

Додик обавља грађанску дужност: Стигао на бирачко мјесто

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.10.2026 11:12

Коментари:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је на бирачко мјесто, гдје ће обавити своју грађанску дужност.

Додик ће гласати у Генералном конзулату Србије.

Подсјећамо, данас, 25. октобра, у Србији се одржавају парламентарни избори за посланике Народне скупштине. Гласање је организовано и на више локација у Босни и Херцеговини, укључујући Генерални конзулат Србије у Бањалуци, за држављане Србије који су уписани у бирачки списак за гласање на том мјесту.

Бирачка мјеста у БиХ отворена су од 7.00 до 20.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Избори у Србији

Избори у Србији 2026

Ванредни избори у Србији

Коментари (0)

Више из рубрике

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Мој рад и у наредне четири године биће у потпуности у служби отаџбине

2 ч

3
замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Подржати политику која је показала како најбоље сарађују Србија и Српска

3 ч

1
Влада Републике Српске

Република Српска

Министарство пољопривреде: Уложено више од 17 милиона КМ за набавку технолошке опреме

3 ч

0
Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије

Република Српска

Додик: Република Српска простор слободе, стабилности и економског развоја

4 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

13

17

РИК објавио пресјек излазности: До 12 часова гласало 34,55 одсто бирача

13

13

Зашто је љубав послије 40. године најстабилнија

13

08

Дјевојчица (10) отишла у болницу због болова у стомаку: Ухапшен очух

12

59

Додик: Остварен вишедеценијски сан, завршава се тунел за ХЕ Дабар

12

56

Забијелио снијег на појединим планинама у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима