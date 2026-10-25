Кошарац: Подржати политику која је показала како најбоље сарађују Србија и Српска

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је данас у Сарајеву да је политика предсједника Србије Александра Вучића у претходним годинама показала како најбоље да сарађују Србија и Република Српска и да она заслужује подршку грађана на данашњим изборима.
"Свједоци смо чињенице да је у претходних неколико година направљена једна политичка кохезија структура државног руководства Републике Српске и Републике Србије, на понос свих Срба у региону. Мислим да је примјер добре праксе функционисања о важним националним, економским и свим другим питањима управо била структура и осовина политике предсједника /Милорада/ Додика и предсједника Вучића", рекао је Кошарац новинарима након што је гласао у Сарајеву.
Он је истакао да такву политику треба наставити у интересу Срба на овим просторима, окупљених око декларације са Свесрпског сабора, која манифестује националну оријентисаност, националне и стратешке правце.
Подсјећајући да су грађани Републике Српске на општим изборима 4. октобра дали подршку Додиковој политици, Кошарац је изразио увјерење да ће грађани Србије данас подржати Вучићеву политику.
"Вјерујем да ће грађани Републике Србије, на темељу свих важних економских политика, прије свега међународних које је државно руководство Србије водило у претходним годинама, дати подршку оној политици која је веома значајна и важна и која је манифест политике предсједника Вучића", рекао је Кошарац.
Наводећи да је у БиХ добро познато да је Србија регионални лидер по многим питањима, Кошарац је закључио да би на основу тога требало да се одреде и грађани Србије.
У Србији се данас одржавају ванредни парламентарни избори, на којима ће око 6,5 милиона уписаних бирача гласати за нови сазив Скупштине.
За укупно 250 посланичких мандата бориће се кандидати са 18 изборних листа.
(Срна)
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