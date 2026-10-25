Тешка несрећа у БиХ: Погинуо младић (20)

Аутор:АТВ редакција
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Јуче у касним поподневним часовима на дијелу регионалног пута у мјесту Дриновци код Груда, догодила се саобраћајна несрећа с већом материјалном штетом и смртно страдалом особом.
У наведеној саобраћајној несрећи је учествовао возач М.Л. (2006.) који је управљао с возилом марке Ауди (регистарских ознака Републике Хрватске), потврђено је из Управе полиције МУП-а ЗХК за Херцеговина.инфо.
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По запримању пријаве на мјесто догађаја упућени су полицијски службеници и радници Хитне медицинске помоћи Дома здравља Груде гдје је дежурна докторица констатовала смрт возача.
Увиђај су на мјесту догађаја обавили полицијски службеници Одјела криминалистичке полиције уз надзор дежурног тужиоца жупанијског Тужилаштва ЗХК.
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